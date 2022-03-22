中華郵政公司宣布，自111年3月23日起調整存款利率，調升幅度為0.030至0.315個百分點。

各期別郵政定期儲金利率調整如下：

（一）一月期定期儲金年利率，一般：固定0.590％、機動0.590％。5百萬元（含）以上：固定0.110％、機動0.110％。

（二）三月期定期儲金年利率，一般：固定0.660％、機動0.660％。5百萬元（含）以上：固定0.120％、機動0.120％。

（三）六月期定期儲金年利率，一般：固定0.780％、機動0.780％。5百萬元（含）以上：固定0.130％、機動0.130％。

（四）九月期定期儲金年利率，一般：固定0.790％、機動0.785％。5百萬元（含）以上：固定0.140％、機動0.140％。

（五）一年期定期儲金年利率，一般：固定1.070％、機動1.060％。5百萬元（含）以上：固定0.210％、機動0.210％。

（六）二年期定期儲金年利率，一般：固定1.100％、機動1.095％。5百萬元（含）以上：固定0.220％、機動0.220％。

（七）三年期定期儲金年利率，一般：固定1.100％、機動1.095％。5百萬元（含）以上：固定0.230％、機動0.230％。

郵政存簿儲金年利率0.200％。

媒體轉帳薪資存款年利率0.270％。

郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.080％。

公教存款年利率1.095％。