麥當勞不只漢堡套餐吸睛，早餐時段的餐點更受不少上班族喜愛，不過一名女網友點了麥當勞的「經典大早餐」發現，其內容物與「豬肉滿福堡加蛋」相似，讓她十分傻眼，貼文一出也掀起網友熱議。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，她一早到麥當勞買「經典大早餐」享用，但打開盒子後才發現，裡面的內容物只有兩個麵包、一片豬肉片和炒蛋，讓她十分傻眼，「這不就是把豬肉滿福堡加蛋拆開賣嗎？」

貼文一出，不少網友表示，「解構式豬肉滿福堡」、「美式拆開叫經典，合併叫漢堡；台式分開叫定食，合併叫便當，內容差不多，價格差很多」、「好幾年前買過這個套餐一次，打開的當下還被同事狂笑」、「我還以為經典大早餐很棒，結果是吃錯好幾年」、「好幾年前有點過，滿心期待有多豐盛，結果就如圖片這樣，我就再也不相信什麼早餐組合套餐了」。

也有老饕指出，經典大早餐不只是把豬肉滿福堡的內容物拆開而已，「那個炒蛋是用殺菌蛋液，略帶一點技巧煎出來的，所以口感較為滑嫩，而且蛋液的量基本上快要2個蛋這麼多」。

此外，還有愛好者分享，「經典大早餐比較適合現點現吃，配上醬料後在組合起來享用」、「經典大早餐可以選購草莓醬塗在麵包上分開來吃，另一半再配豬肉片和炒蛋一起吃」、「聽說有些人喜歡拿草莓果醬塗在麵包上面直接吃，豬肉片跟炒蛋另外吃，但我都是把漢堡跟豬肉片夾在一起吃，炒蛋加鹽巴另外吃」。