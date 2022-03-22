綠委鄭運鵬21日呼籲未來國考要廢「國文」，還說「年輕人不應把青春浪費在古文上」，引發各界關注。作家苦苓直言，現在國文課綱只剩下 15篇必讀古文，若連現代華文也不讀不考，要怎樣教小孩學會閱讀和表達？都像你們那樣「不識字兼沒衛生」嗎？

民進黨立委鄭運鵬21日在立法院司法法制委員會質詢考選部長許舒翔時表示，除了公文，還有一個「食古不化」可以廢掉的就是考國文，現在專技考試大部分已經不考國文，只有特殊的律師、公證人、會計師、中醫師等考試需要列考，把國文列為共同科目，他舉例，原住民特考不考原住民語言卻考國文，有何必要性？質疑「到底現在還有沒有必要？」

鄭運鵬說，不考國文不是他的創建，2008年時考試委員林玉体、李慶雄、陳茂雄與劉武哲等四個人就已提出「廢考國文和統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費在古文上。」過了14年，到現在都沒有廢除，相當可惜。

對此，苦苓今天(11日)在臉書上發文表示，立法委員到底知不知道現在國文課綱只剩下 15篇必讀古文而已，如果連現代華文都一概不讀不考，是要怎樣教小孩學會閱讀和表達？都像你們那樣「不識字兼沒衛生」嗎？

網友們也留言回應苦苓，「非常讚同大哥的說法，不然以後連送花籃，輓聯弔唁，都不會寫了！肯定會被人笑掉大牙！」、「有時候看不慣這些人意識形態太重，古文可以怡情養性」、「四維八德還教嗎？」