18歲女子運動健將谷愛凌2月參加北京冬季奧運自由式滑雪項目，在賽場上憑藉高超滑雪技巧收獲兩金一銀，優異表現讓她成為體壇上的一顆閃亮新星，關注度超高。今(22)日在大陸網站有一組谷愛凌的可愛童年照曝光，畫面中谷愛凌笑容燦爛，或做出搞怪表情，或伸出手比YA比讚，氣質靈動甜美迷倒一票網民，從雪地裡的興奮笑容也可看出她從小就熱愛滑雪。

今(22)日在大陸網站有一組谷愛凌的可愛童年照曝光，畫面中谷愛凌笑容燦爛，或做出搞怪表情，或伸出手比YA比讚，氣質靈動甜美迷倒一票網民。第一張是她接近少女時代的樣貌，只見她旁分將長髮梳向兩邊，露出高額頭展現漂亮瓜子臉輪廓，微笑的表情給人溫暖的感覺。

谷愛凌露出高額頭展現漂亮瓜子臉輪廓。（圖／取自陸網）

接著是兩張幼年時代的萌照，其中一張她鼓著腮幫子做出搞怪表情，額頭上歪貼著一個小紅亮片，不知是否Cos印度風沒貼準，才讓她故作氣PUPU玩鬼臉自拍？另一張則是她張嘴露齒作驚喜狀的笑容，短髮的小谷愛凌穿著可愛白色童洋裝，從小就看得出她的氣質靈動不是凡品。

谷愛凌鼓著腮幫子做出搞怪表情。（圖／取自陸網）

谷愛凌從小就看得出她的氣質靈動。（圖／取自陸網）

再來的照片就可看到她出現在雪地裡，首先是她伸出雙手大拇指比讚的樣子，從背景字樣來看是身在加拿大的業餘滑雪英雄會，興奮的表情透露了她當時已經愛上滑雪。再一張是她在雪地裡坐在椅子上，手上抱著一顆黃綠色大氣球，映襯出她當時年紀還小，但笑容已能萌翻人。

谷愛凌興奮的表情透露她從小就愛上滑雪。（圖／取自陸網）

谷愛凌年紀還小笑容已能萌翻人。（圖／取自陸網）

還有谷愛凌與媽媽的合照，畫面中兩人都穿著紅色晚禮服，媽媽穿無袖的端莊氣質絨質深紅色，小谷愛凌則是綴滿亮片的細肩帶波浪裙，頭上還別了高調華麗的紅色珠花，從五官可看出母女相似度之高。最後是她少女時代的滑雪裝照片，開朗的笑容說明她不管滑幾次雪都不覺得膩。

谷愛凌與媽媽的合照，從五官可看出母女相似度之高。（圖／取自陸網）