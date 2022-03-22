對丈夫而言，最好的生日驚喜是「吹吹」！1名人妻日前準備送丈夫iPhone 13作為生日驚喜，沒想到丈夫收下的第一反應是說不要，接著說「這台可以換幾次吹吹？」人妻瞬間暴怒說「吹吹對你們這些男人有那麼重要嗎？」PO文一出一票老司機都說吹吹是最重要的事「是我就2個都要」、「這老公很誠實」。

該名人妻在臉書「爆怨公社」發文吐苦水，她日前決定買iPhone 13給丈夫當作生日禮物，等到她從門市拿到貨並送到丈夫面前當作驚喜時，丈夫第一反應竟是說不要，丈夫接著說「這台可以換幾次吹吹？」讓她聽完直接崩潰爆氣，怒嗆丈夫「WHY？吹吹對你們這些男人有那麼重要嗎？」

1名人妻日前準備送丈夫iPhone 13作為生日驚喜，沒想到丈夫收下的第一反應是說不要，接著說「這台可以換幾次吹吹？」（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該人妻將此事PO出來，指出「寧可要吹吹卻不要換手機？到底有沒有天理啊！浪費了我一天的時間」；其他網友紛紛留言「那我老公蠻幸福的，兩個都有」、「小孩子才會選擇，大人的選擇，都要」、「嘿，我也常想這問題」、「我老婆送我的話，我會很感動地收下手機，並且興奮的掏給老婆吹吹」、「我能理解老公的想法，手機能用就好，吹吹比較實在，生理跟心理的雙重滿足」。

還有不少網友提出有趣的點子，像是讓原PO丈夫拿「吹風機」自己吹，還有人懷疑此PO文是吹風機的業配文，「開風扇讓他吹個夠」、「可以送他電風扇」。