VH（Vast ＆ Hazy）宣布前進Zepp開唱。(添翼創越工作室提供)

雙人創作組合VH（Vast ＆ Hazy），去年底加入唱片大戰推出第二張概念專輯《文明》獲好評，不但多首歌曲攻佔數位排行榜，「ibasho 新歌小巡演」也創下秒殺佳績。歷經兩張專輯醞釀，VH（Vast ＆ Hazy）也正式宣布將在4月23日前進Zepp舉辦出道以來規模最大的專場，10分鐘秒殺完售！主唱咖咖期待的說：「第一次前進兩千人的場地，對我們是一項挑戰，希望跟所有歌迷打造屬於我們當晚限定的『夜行樂園』！」

VH（Vast ＆ Hazy）蟄伏3年半才推出第二張專輯《文明》，特別探討人類與其他物種與環境之間的關係，從脆弱、汙點、疑惑到渴望，都留下人類瀕亡的訊息，他們以末世博物館的概念，把每首歌都化作展品存放，供給樂迷細細品味欣賞，概念一致又獨特的作品，也圍繞疫情包裹今日的不確定感，讓不少人聽完感到心有戚戚，更得到不少樂評推薦好評。

為了完整呈現末世博物館的理念，VH（Vast ＆ Hazy）決定舉辦大型專場，將邀請多位樂手合作，以大型編制形式演奏新專輯歌曲，給歌迷最原汁原味的音樂色彩。對於要開兩千人演唱會，主唱咖咖表示：「這十年走過不同小場地，終於來到更大的地方，將使盡全力把VH的能量完整釋放！」除了音樂有所突破，舞台也將挑戰雙層設計，打造未來字體，讓演唱會呈現科幻末日感氛圍。

前進Zepp開唱前，VH（Vast ＆ Hazy）按照過往慣例，舉辦新歌小巡演與歌迷近距離互動，以雙人編制加上樂手Ruby潘子爵合力呈現，加入薩克斯風、長笛、鍵盤，把新歌拆解重新編曲，打造限定版本，幸運搶到票的歌迷驚呼：「聽到不同風貌VH作品」、「屬於小場地的溫暖風格」。他們看到滿場歌迷支持，咖咖忍感動落淚「謝謝你們用溫柔的方式接住我」，全場更大合唱新歌〈夜行動物〉，氣氛動人。