央行17日決議升息一碼，而房屋貸款利率中，影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」以及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，隨著中華郵政宣布自23日開始調整存款利率後，最新的利率已經出爐。

公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，最新利率為1.56％。

青安貸款一段式機動利率最新為1.65％，二段式機動利率前2年為1.44％，第3年起為1.74％。

因外界擔心青安貸款利率調高後，貸款戶負擔會加重，未來是否由政府或公股銀行補貼青安貸款利息，也要留意後續進度。

目前這二個房貸都是依照中華郵政2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率為基準，此次的基準利率調高0.25個百分點，來到1.095％。

築巢優利貸為固定加碼0.465％，原先年息為1.31％，最新利率則是調高0.25個百分點，來到1.56％。

青安貸款則是一段式機動利率按基準利率固定加0.555％，原先年息為1.40％，調整後則為1.65％。二段式機動利率前2年按基準利率固定加0.345％，原先為1.19％，調整後則為1.44％，第3年起按基準利率固定加0.645％，原先為1.49％，調整後則為1.74％。

進一步試算房貸，若以本息平均攤還，無寬限期，房貸1,000萬元，期限20年來看，原先利率為1.31％，每月還款金額為47,386元，相同條件下，調升0.25個百分點，至1.56％，每月還款金額為48,531元，每月需要多繳1,145元，一年需要增加房貸支出13,740元。