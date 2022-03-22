為防止票券業成為打炒房漏洞，金管會2021年對票券業進行專案檢查，檢查局副局長張子敏22日指出，此次針對二家兼營票券的銀行、二家票券商檢查發現五大缺失，其中直接犯規的就是銀行認為票券承銷不算授信業務就不用做徵信，另外，四家通病就是對客戶給免保票承銷額度太寬鬆及同產業集中度高，還有殺價競爭、未了解確實客戶資金用途等缺失。至於是否會開罰，須視情節輕重由銀行局裁處。

張子敏表示，國內目前有17家兼營票券的銀行、8家票券商，金管會去年針對2家銀行、2家票券商進行專案檢查，已於2022年2月21日發函要求業者進行缺失檢視並確實改善，由於檢查發現後銀行、票券業有些觀念模糊，22日特別邀集票券承銷銀行及票券金融公司的總經理及總稽核等高階主管，召開「健全票券商承銷免保證商業本票業務說明會」視訊會議。

張子敏表示，金檢時發現，許多銀行的認知是票券承銷、沒做授信就不用做徵信，但其實票券發行是對大眾，所以對發行商還是要有徵信、了解資金用途，發的票流出去才不會不好，檢查時發現二家銀行都未確實依票券金融管理法辦理徵信調查作業及徵提營業發行計畫，或未落實依公會徵信準則對企業主要負責人一般信譽辦理調查及徵提企業完整三年度會計師簽證財報，這項缺失也最嚴重是直接違規。

另外，四家都有的通病有二項，一是都只依客戶的信評及淨值條件核予免保票承銷額度，未依客戶的發行計畫及償還來源覈實核定，或所核定額度與實際動用金額差異過大，核予額度欠妥，核定標準都太寬鬆應更審慎。二是未考量同一產業免保票發行集中度風險之控管。

還有一家出現免保票承作利率不足以支應資金成本，利率訂價易致削價競爭。張子敏指出，有一家票券公司的利率低於資金成本，只賺0.01％微薄的利潤，沒有考慮風險、資金風險營運成本。

另外，還發現有一家票券公司，承銷商業本票提供資金給租賃公司，該租賃公司有投資不動產信託受益權業務，張子敏強調，票券審核還是要嚴謹，若客戶資金用途流到土建融不動產業，要仔細評估、確實了解資金用途。