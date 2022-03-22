大高雄不動產開發公會召開大會，22日改選12屆理監事，現任副理事長洪光佐獲推派為新任理事長，為了強化組織功能與運作，全面改變公會結構，設立建築法規政策委員會、建築教育學苑委員會、市場資訊委員會等10大委員會，分層負責，其中，公益暨公關委員會將加強公會扶助弱勢的參與。

成立已經33年的大高雄不動產開發公會，高雄縣市合併之前的名稱是高雄縣建商公會，22日下午在高雄市漢神巨蛋9樓龍鳳凰廳，召開第12屆第1次會員大會，改選理、監事，現任副理事長洪光佐獲推派為新任理事長，並從現任理事長林詠盛手上，接過印信。

大高雄不動產開發商公會第12屆，改選33席理事、9席監事，理事當選名單包括上揚建設董事長洪光佐、祥傑建設吳斐琳、尊邑建設曹釗舜、國城建設洪嘉聰、欽勤建設呂萬卿、得邑建設洪聖泰、合心開發李正聰、新宿建設黃寶娥、皇苑建設郭士菁、安庭建設吳棋春、以及信誠建設陳信安等11席常務理事。

另有22名理事，包括僑晉建設黃文弘、容誠開發郭騰鴻、豪鎂建設李昆昌、高盈建設陳麗如、三松堂建設鄭福成、健暉建設蔡德昌、歐美建設卓昱男、居興建設林育生、皇益建設王獻聰、三發地產楊題銓、金富陞建設吳國隆、侑城建設李汪成、晉有建設黃國哲、全聯建設蘇哲彥、澍陽建設陳開寶、松益發建設解雲松、漢神建設張世昌、泰緯建設盧鵬仁、伊喜建設王南焜、上誠開發蔡紹豪、匯安營造李怡臻、以及金築建設洪瑞堂。

新當選的9席監事，包括甲六園建設董事長丁友鴻、龍陞開發施財明、以及城揚建設許承凱等3席常務監事，另有6席監分別為昇旺建設張明人、侯氏建設侯博元、駿永開發曾鐘永、祥傑建設方旺隆、采益建設邱淑珍、以及筠勝建設李惠珍，常務監事並推舉甲六園建設丁友鴻，出任監事會召集人。

大高雄不動產開發商公會大會也提案通過，建議高市府都市發展局提高容積移轉申請案件，接受基地移入容積的50％以上折繳代金方式，，並放寬都市計畫容積移轉送出基地申請移轉容積時，可移轉至毗鄰主要計畫地區範圍內的其他可建築用地建築使用，以活絡土地使用，並提升公共設施用地取得的效率等7個重要議案。

新任理事長洪光佐表示，公會將成立十大委員會，強化運作功能，包括新世代委員會、建築法規政策委員會、建築教育學苑委員會、市場資訊委員會、財稅委員會、評議委員會、公益暨公關委員會、多元媒體委員會、會務聯誼委員會、以及夫人聯誼委員會等。

這十大委員會將分別由劉人豪、郭騰鴻、許承凱、蔡紹豪、黃寶娥、鄭福成、李正聰、李汪成、陳信安、以及李怡臻等10人，出任召集人，每一個委員會並設一位副名集人，並由經驗豐富的人員，擔任督導相關委員會的運作。