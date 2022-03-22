海莉鮑德溫以黑色Bottega Veneta Padded Cassette 包款，搭配黑色皮衣、白色Bra Top、寬鬆牛仔褲率性上街。（Bottega Veneta 提供）
海莉鮑德溫以黑色Bottega Veneta Padded Cassette 包款，搭配黑色皮衣、白色Bra Top、寬鬆牛仔褲率性上街。（Bottega Veneta 提供）
維多利亞貝克漢日前被拍到揹著Bottega Veneta Padded Cassette 上街，搶眼的撞色穿搭搭配鸚鵡綠包款，成為現場目光焦點。（Bottega Veneta 提供）
維多利亞貝克漢日前被拍到揹著Bottega Veneta Padded Cassette 上街，搶眼的撞色穿搭搭配鸚鵡綠包款，成為現場目光焦點。（Bottega Veneta 提供）

日前大陸時裝模特劉雯於微博發文，以Bottega Veneta（簡稱BV）Padded Cassette 紫色包款，搭配黑色風衣、長靴出席BV大秀，讓不少粉絲大讚「太煞、太美」，同時也有眼尖的網友發現該包款大有來頭，連貝嫂維多利亞貝克漢、小賈斯汀老婆海莉鮑德溫都曾搶揹同款上街，同時許多國外時尚部落客街拍照也少不了它，讓不少時尚迷給它冠上街拍王者的稱號。

Bottega Veneta PADDED CASSETTE 編織小羊皮肩背包 (薰衣草紫)， 10萬7500元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta PADDED CASSETTE 編織小羊皮肩背包 (薰衣草紫)， 10萬7500元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta PADDED CASSETTE 編織小羊皮肩背包 (鸚鵡綠），10萬7500元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta PADDED CASSETTE 編織小羊皮肩背包 (鸚鵡綠），10萬7500元。（Bottega Veneta 提供）

由BV前任創意總監Daniel Lee打造的爆款IT包「Cassette編織包」，一直以來皆是品牌爆款IT包，該包款將品牌最具代表性的INTRECCIATO編織紋放大，呈現出更加摩登的外觀，Cassette系列有著各種尺寸及材質，從中性的皮革肩背包，在新上任創意總監Matthieu Blazy的首場大秀上，具柔潤澎感的 Padded 枕頭設計一現身便成為許多時尚迷關注的焦點。Padded Cassette 包簡約俐落的長方形外觀，變得更加實用、容量更大，顏色方面也從品牌標誌性的鸚鵡綠、經典的黑與白，又或是充滿春季繽紛色彩的黃色、薰衣草紫，到異國氛圍的蟒蛇紋印花，玩味俏皮卻充滿自我風格的態度，

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#BV #包款 #上街 #貝嫂 #劉雯