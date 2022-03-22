日前大陸時裝模特劉雯於微博發文，以Bottega Veneta（簡稱BV）Padded Cassette 紫色包款，搭配黑色風衣、長靴出席BV大秀，讓不少粉絲大讚「太煞、太美」，同時也有眼尖的網友發現該包款大有來頭，連貝嫂維多利亞貝克漢、小賈斯汀老婆海莉鮑德溫都曾搶揹同款上街，同時許多國外時尚部落客街拍照也少不了它，讓不少時尚迷給它冠上街拍王者的稱號。
由BV前任創意總監Daniel Lee打造的爆款IT包「Cassette編織包」，一直以來皆是品牌爆款IT包，該包款將品牌最具代表性的INTRECCIATO編織紋放大，呈現出更加摩登的外觀，Cassette系列有著各種尺寸及材質，從中性的皮革肩背包，在新上任創意總監Matthieu Blazy的首場大秀上，具柔潤澎感的 Padded 枕頭設計一現身便成為許多時尚迷關注的焦點。Padded Cassette 包簡約俐落的長方形外觀，變得更加實用、容量更大，顏色方面也從品牌標誌性的鸚鵡綠、經典的黑與白，又或是充滿春季繽紛色彩的黃色、薰衣草紫，到異國氛圍的蟒蛇紋印花，玩味俏皮卻充滿自我風格的態度，
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