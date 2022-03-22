雷科股份有限公司（6207）董事會近日通過辦理「員工持股信託」案，雷科公司董事長鄭再興表示，雷科公司在規劃公司未來發展藍圖時，非常重視員工各方面福利和對公司的向心力，同時落實「family」的概念，也就是將員工當成家人，堅持做良心企業，平時也時常提供學校獎學金、參與公益贊助回饋社會，均與主管機關近期推動的企業永續經營方向不謀而合。

本次透過辦理「員工持股信託」，由公司提撥獎勵金的方式，不僅可落實照顧員工，提高員工對公司的向心力，更讓雷科公司員工可藉由「員工持股信託」成為雷科公司的股東，與公司共享營運獲利，讓員工長期參與公司經營成果，為員工累積財富，作為員工未來退休生活的第三支柱，使員工退休後更得以經濟自主，保障退休生活，公司亦可達到留才攬才效果，共創勞資雙贏局面。

雷科公司辦理員工持股信託案選擇與辦理員工福利信託具多年實務經驗的元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥之奬勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期投資雷科公司（6207）股票，達成員工與公司共榮之目的，共謀企業永續經營發展。

雷科公司成立三十年以來，已成為被動元件捲裝材料、半導體及雷射設備等全球性銷售通路服務及設計製造商，據點分布於台灣、大陸、新加坡，全球約有三百位員工。在近期全球半導體動能強勁的情況下，雷科公司在半導體相關應用產出也持續擴大，預期今年半導體設備出貨量將大幅成長。

雷科公司董事長鄭再興更表示，長期以來一直堅信人才是公司發展的基石，員工是公司最重要的資產，透過本次「員工持股信託」之執行，讓員工定期投資公司股票，成為公司股東，除戮力創造公司盈餘，亦分享公司利潤，落實公司企業核心文化，強化勞資夥伴關係，創造值得信賴的品牌形象。