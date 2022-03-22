家電大廠聲寶（1604）22日公布去年財報，在本業持續穩健、處分土城土地不動產收益挹注下，EPS為4.52元，董事會並訣議擬配發2.7元現金股息，配息率約六成，以22日收盤價31.5元計算，現金殖利率高達8.6％。

聲寶去年合併營收89億元、年增16％，稅後純益16.7億元、年減7％，每股純益4.52元則為連續二年站上4元大關，聲寶表示，近二年本業獲利約穩定有每股1.5元的獲利，前年因處分龜山土地、去年則因處分土城舊廠土地，而有較高的獲利。

聲寶表示，今年全年目標希望維持雙位數成長，對空調銷售影響甚大的天氣因素尤為關鍵，延續去年第四季以來的家電消費熱潮，今年第一季可望維持成長，而原物料價格上漲造成成本壓力，仍是較大挑戰，除了功能較新的新產品、新機種以新定價推出外，舊有庫存也會視市場情形，可能適度調整價格，未來仍將持續進行資產活化，讓閒置資產有效利用。