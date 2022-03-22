復康巴士是縣內身心障礙朋友最依賴的重要交通運具，永慶不動產屏東自由店店長饒家寧、經紀人陳美洲於22日在屏東縣政府南棟廣場聯合捐贈縣府1輛價值近200萬元復康巴士，強化屏東縣復康巴士的服務量能。現場由副縣長吳麗雪回贈感謝狀及身障者畫作，感謝捐贈者在本縣身心障礙朋友交通服務上給予的協助。回饋鄉里善盡社會責任不遺餘力的陳美洲表示，因為看到縣內行動不便者交通上的需要，秉持多一台車，多一份力量，幫助屏東縣領有身障證明的長者及所有身心障礙朋友，讓其在就醫、復健和社會活動參與上，因有復康巴士得以便利成行。屏東縣自民國93年開始提供復康巴士交通接送服務，至今已18餘年。目前本縣共計有102輛復康巴士（含旅遊復康巴士2輛），也是除六都外，復康巴士唯一破百輛的縣市。每年約接送13萬人次身心障礙者往來就醫、上學、上班、洽公及旅遊，一年復康巴士服務里程數可繞整個台灣2,743圈。因為有多部復康巴士已經老舊急需汰換，所以今天的捐贈的復康巴士，將用來汰換老舊的復康巴士，保障身心障礙者的用車安全。社會處表示，復康巴士對本縣身障朋友、老人日常的交通協助真的很重要，住在屏南地區的一位老太太因疾病導致半癱，原本都由先生陪同搭計程車到高雄醫院作復建，但每周2次復健車資花費甚高，對家中經濟造成沉重的負擔，後來得知屏東縣復康巴士也能提供點對點的交通接送服務，便改使用復康巴士服務，老太太也從半癱無法言語的狀態恢復到能跟司機打招呼、談話，夫妻倆都很感謝屏東縣復康巴士一直以來提供的接送服務，以及司機每次的關心問候，讓他們漫長的復健之路走來並不覺得孤單，反而倍感溫馨。目前全縣提供102輛復康巴士開放身心障礙朋友電話預約，讓領有身心障礙證明者獲得到宅接送之點對點交通服務，有需求的身心障礙朋友可分別洽詢屏北區預約專線08-7386626、08-7372363；屏中區預約專線08-7887433、08-7890608；屏南區預約專線08-8892293轉403；琉球鄉請撥08-8612501轉118，如有疑問者請洽社會處08-7320415轉5341蔡社工。