小米22日港股盤後公布2021年第四季業績，期間營收成長21％至人民幣855.75億元，淨利潤銳減72％至24.42億元遠低市場預期，不過經調整淨利潤成長40％至44.73億元。

小米22日股價全天走強，尾盤漲幅更再擴大，收盤漲6.13％報14.20港元，成交值16.54億港元。

據小米公告，2021年第四季營收成長21.4％至855.75億元，淨利潤銳減72.2％至24.42億元，經調整淨利潤成長39.6％至44.73億元。華爾街見聞指出，市場預估小米2021年營收814.6億元，淨利潤42.6億元，經調整淨利潤41.7。

小米指出，繼2021年3月宣布造車計畫以來，小米的智慧電動汽車業務進展超預期。截至目前，汽車業務研發團隊規模已超過1千人，未來將繼續在自動駕駛、智慧座艙等核心領域拓展研發；保持預計在2024年上半年正式量產。