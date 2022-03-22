經濟部中小企業處長期深耕於新創輔導，為能有效強化南部新創生態，於111年度擴大投入資源，邀請指標性國際大廠-台灣微軟與在地產業推動助力-國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作，推動「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」，藉由國際加速資源與在地產業推動夥伴共同推動亞灣發展，期從深度、廣度與高度各面向，提供新創團隊國際級雲端技術及商務資源。

「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」匯集微軟國際加速器之模式與能量，透過台灣微軟與中山產發中心之合作，預計以建立南部完整雲端方案生態系為主軸，帶動南台灣創新創業氛圍，並提供合作新創團隊最高達新台幣300萬的Azure雲端額度及資源。

同時透過實力堅強的導師團，破解新創經營上之技術與商務困境，提供廣泛的創業資源與人力；此外，中山產發中心也將整合在地產學研量能，協助新創解決方案進行場域產業實證，多元資源與能量協助新創團隊從人才、創意、技術、市場端等整體實力，構建完整新創商業模式。

微軟新創加速器於2019年成立，3年來共培育出32家雲端應用新創團隊，投入包含了智慧零售、智慧工廠及智慧醫療等各不同產業領域，與新創團隊共創高額商機。

今年度著重投入南部創新創業發展，以亞洲新灣區為出發點，尋找有意願與微軟共同拓展市場之新創團隊，不限定特定領域或特定技術，任何可以在雲端上開展的創新應用，只要已經開始建立產品或解決方案之原型，微軟加速器皆能協助協助完善團隊及產品。

「亞灣雲平台微軟新創加速器輔導計畫」新創團隊正熱烈招募中，歡迎至中山大學南區促進產業發展研究中心網站活動報名專區查詢申請流程與相關文件。

此外，2022高雄智慧城市展將登場，本計畫預計於3／25在高雄展覽館5G AIoT新創未來城展區舉辦計畫說明活動，進一步說明輔導機制及招募在地新創團隊並投入計畫培育資源，攜手新創共同發展雲端應用方案。