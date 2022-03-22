遠自義大利來台與詹姓空姐爭女的藍姓富商，22日傳出他對台灣司法喪失信心，放棄爭取8歲女兒返義。離台前，藍男發出一份超過2000字的心碎公開信，表達自己一路追來台灣的辛苦、對女兒的不捨，以及對台灣司法的失望，「為什麼一個違法寧願帶孩子逃亡不上學的媽媽，台灣的大法官會幫她？」

藍男表示，自己並非富商，為了來台爭女已耗費大半積蓄，平時和女兒視訊時，女兒都被詹女控制，日前3月14日會同台中地院司法事務官前往交付女兒時，是他三年來第一次看到女兒。但後來詹女又帶著女兒躲起來，連上學都不上了，「為什麼一個違法寧願帶孩子逃亡不上學的媽媽，台灣的大法官會幫她？台灣的法律和判決是這樣薄弱的嗎？這樣真的對孩子是好的嗎？」

藍男說，自己只是個外國人，除了律師沒有任何資源，無法像孩子的母親一樣藉由各種媒體、政治力去煽動輿論，「為什麼她可以為了不遵守台灣法律規定，不惜犧牲孩子，也要推孩子上媒體、躲法院執行，她真的愛孩子嗎？」

義籍富商放棄跨國爭女，離台前夕心碎發出公開信。(藍男提供)

藍男質疑，如果大家都認為孩子跟媽媽比較好，為何法官不這麼覺得，女兒跟了媽媽3年卻還是將親權判給爸爸，正是因為法官審查了很多事情，認為女兒在義大利比較好。如今台灣的司法已無法讓他信任，或許自己再也無法參與女兒的成長，請詹女以後要善待女兒。

最後，藍男向女兒沉痛告白；「爸爸不是不願意帶妳跟爸爸一起生活，爸爸已經盡了最大的努力，希望妳長大以後不要埋怨爸爸，如果妳長大後哪天看到這封信，需要一個靠山，爸爸永遠都在這裡，爸爸愛妳。」