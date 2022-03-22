諾羅病毒感染主要症狀為嘔吐、腹瀉，同時伴隨頭痛、腹痛、噁心、發燒與肌肉痠痛等，民眾如出現症狀，應儘速就醫，並落實生病不上班、不上課原則。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

近來病毒性腸胃炎盛行，根據衛福部疾管署最新一周急診就醫監測資料顯示，3月13日到20日全國腹瀉急診就醫計12萬7千6百51人次，台中市也有1萬7千305人次，但檢測出病原多為諾羅病毒，中市近期有6起群聚通報，經疫調採檢有一機構確診為諾羅病毒群聚造成人員陸續腹瀉，幸經就醫治療，相關人員症狀都已緩解。

國內COVID-19疫情稍稍趨緩，但近三周來病毒性腸胃炎相當盛行，不少人因腹瀉就醫，根據疾管署診就醫監測，最近一周3月13日到3月20日全國腹瀉急診就醫全國為127651人次，台中市17305人次；相較前一周3月6日至12日全國12萬7320人次、台中市10258人次，而再前一周2月27日到3月5日全國為137953人次，台中市17081人次。數據顯示，目前病毒性腸胃炎仍相當盛行。

台中市衛生局統計，3月6日到12日間有6起諾羅病毒造成群聚通報，其中1起證實有3人為感染諾羅病毒，該機構人員3月初陸續出現上吐下瀉症狀，通報採檢有3人確診，唯目前所有人員症狀都已緩解。

衛生局局長曾梓展表示，急診腹瀉就醫檢測出病原多為諾羅病毒，手部衛生是預防諾羅病毒感染的重要關鍵，提醒市民勤洗手，以預防病毒性腸胃炎。

曾梓展說，病毒性腸胃炎主要透過食入被病毒污染的食物、水或與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染，常見於學校、軍隊、收容及安養等人口密集機構。諾羅病毒感染主要症狀為嘔吐、腹瀉，同時伴隨頭痛、腹痛、噁心、發燒與肌肉痠痛等，通常持續24至48小時，由於目前無治療諾羅病毒感染的特效藥，民眾如出現症狀，應儘速就醫，並落實生病不上班、不上課原則。

曾梓展說，諾羅病毒具高傳染力特性，如廁後、進食或準備食物前、照顧病人時，應落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，另外烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件、食物澈底煮熟再食用，並使用公筷母匙，避免與他人共食。