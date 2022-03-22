《空軍雜誌》（Air Force Magazine）21日報導，俄軍近期據稱已兩度動用極音速飛彈，一名美國高階國防官員認為，這代表烏克蘭情勢正出現變化，俄軍的一般精確導引彈藥可能已快要耗盡，迫使其拿出昂貴的極音速飛彈「殺雞用牛刀」。

根據報導，俄羅斯宣稱其於19日和20日動用「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，分別擊中烏克蘭西部城市伊凡諾－法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的一處大型地下彈藥庫，以及東部尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）的大型燃料庫；美國五角大廈雖然尚未確認相關消息，但該國總統拜登（Joe Biden）21日已證實，俄羅斯已「發射了極音速飛彈」。

一名未具名的美國高階國防官員告訴《空軍雜誌》，烏克蘭區域的空中作戰情勢正出現變化，俄羅斯空軍有意發動更猛烈的攻勢，但其精確導引彈藥卻面臨麻煩，一方面是數量不足，另一方面則是品質不穩定，愈來愈常發生無法發射、失準或未引爆等問題。

官員指出，這不僅讓俄軍近期增加傳統非導引炸彈的使用頻率，更可能是其兩度動用極音速飛彈的原因。因為「匕首」的射程超過2000公里、飛行速度據稱可達10馬赫以上，是專門設計來突破美軍等先進防空網的昂貴武器，用來對付烏克蘭根本是「殺雞用牛刀」。

不過這名官員承認，也可能是俄羅斯希望藉此向西方及烏克蘭傳遞其作戰到底的決心，以在談判桌上獲得更多籌碼；且西方國家正加速向烏克蘭轉移各式防空飛彈，俄羅斯可能希望在這批武器就位前盡可能打擊該國地面目標。