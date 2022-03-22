新北市議員葉元之日前上傳kuso影片「中央流行停電指揮中心」，遭來自國發會IP網軍攻擊，行政院長蘇貞昌斬釘截鐵反駁「政府沒網軍」。國民黨主席朱立倫則要葉元之不要烏鴉嘴，快去懺悔，否則又會停電。葉元之今（22）日推出「停電中心」第2集，再酸政府為停電啟動國安調查，不排除小動物受到對岸控制，攻擊台灣電力設備。

葉元之比照上集模式，嘲諷政府將停電歸罪小動物，煞有其事指出，21日缺電案例，全台有4處停電，其中兩例是因鳥築巢引起，鳥類可能受到大環境不佳影響，必須在電線上築巢。

媒體提問環節，記者問停電頻傳是否為「阿共的陰謀」？葉元之嚴肅回答，不排除這些動物可能是受到別人的控制，對岸可能有些特異功能人士有操控小動物的能力，指使小動物攻擊台灣的電力設備，因此已請國安單位進行了解。

記者追問誰要為停電負責？葉元之酸度全開，動怒反問，你是哪一台的？不是停電，是暫時供電不穩！葉元之引用衛福部長陳時中曾說：「你這樣的問法不是一個健康的態度」、「我已經說了，我負責！這件事到此為止」。

影片最後突然畫面全黑，只聽葉元之慌張問「蛤？又是哪個動物？」

影片上傳後觀看人數迅速突破500人次，網友紛紛留言「太好笑了，期待第3集！」、「太有哏了，笑到不行，佩服！」、「太好笑的影集，比韓劇還好看。」