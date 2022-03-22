儘管二年疫情讓不少家具KY下市，營收七成來自北歐最大家具品牌通路商貢獻以及加入好市多、日本最大家具連鎖等供應鏈的峰源-KY(6807)22日公布去年財報，擺脫疫情干擾，獲利表現亮眼優於2020年，並預計4月下旬在台掛牌上市。

峰源-KY董事長蔡文達指出，25年前以一經典皮沙發加入北歐最大家具通路供應鏈，2017年更成為北歐客戶優先供應商，且是在其亞太地區供應逾五成貨，以目前峰源營收貢獻更超過七成，近年更開發包括Costco、Williams-Sonoma、日本最大家具連鎖Nitori等大型通路商，今年泰國新廠即將於第四季投產，營收持續上升動能強勁。

峰源-KY主要從事室內家具研發、生產及銷售等一條龍製造，目前除了大陸廠、還有泰國新廠，其中以沙發為主要產品，主要銷售市場為美洲(美國)及亞洲(中國大陸)，峰源強調，每年亦通過製程及發展規劃需求，進行製程改良、新產品發想等，挖掘創新點並通過申請專利，包含高分子材料(泡棉)改良技術、自動化生產、組裝便利及輕量化等開發，為客戶提供各式兼具創新、舒適、美觀實用且環保產品，成為客戶重要合作夥伴關鍵。

此外，2021年人工與物料成本調整，峰源強調，去年上下年度曾二次討論調價出貨，調價平均在3-5%，今年俄烏戰，石油漲、原物料還在漲，已進一步與客戶協調觀望中，主要還是視中國春運前擴大備料，以確保沒有斷鏈情況下穩定出貨，一旦戰爭持續難料，不排除上半年再就價格進行第三次討論，主要還是石油大漲連動化纖、海棉等塑化料波動等問題，目前都在觀望中。

峰源-KY自2019~2021年度營業收入分別為34.52億元、29.53億元及41.76億元，依目前股本4.5億元計算之每股稅後盈餘分別為4.37元、4.26元及4.71元，獲利表現穩健。隨著家具產業逐步回復至新冠疫情前水準，加上持續在新產品以及新客戶擴展下，加上泰國新廠也預計在今年第四季投產，營業規模持續增長動能強。