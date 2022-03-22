台南市玉井、南化與楠西山區位處偏遠，如有意外事件發生，救援不易，一群義消所組成的山難搜救隊，2010年正式成軍，隊員們每月要接受一次訓練，每季還有兩天一夜季訓，地方人士有感隊員訓練辛苦，免費借用場地讓隊員蓋訓練基地，隊員自籌經費自行興建，讓搜救隊的每月的訓練更方便省時。

前台南市義消第2大隊副大隊長廖榮坤表示，2005年在一場協尋失聯登山客的行動時，有感搜救裝備及相關技能不足，興起推動成立專業山難搜救隊的念頭，在地方人士慷慨解囊後，籌備150萬經費購買器材，搜救隊終於能成軍。

廖榮坤表示，當時的種子隊員皆接受過基本的訓練，拿到證書，目前山難搜救分隊編制為18人，但只有15名隊員，每月皆要接受1次月訓，每季1次季訓，包含結繩、攀降、垂降、橫渡、野外追蹤術、地圖判讀等，每次都要到台南市區或外區分隊訓練，花費時間過長。

2016年南化一名熱心地方人士陳正治得知搜救隊員每月都要訓練1次，因此慷慨借用閒置魚塭，讓搜救隊員蓋訓練基地。廖榮坤與隊員、顧問自掏腰包，也向外募資，籌措60多萬元，由隊員自己建了高低訓練塔、水域救援場地、繩索訓練場、裝備器材室。

廖榮坤說，由於經費有限，從整地開始，都是隊員自己開挖土機進行，參考新化消防訓練中心各項訓練設施，可以自己做的就自己做，需要專業鐵工部分才花錢請人幫忙，完成了陽春版的訓練基地。

廖榮坤說，鄉下欠缺經費，找顧問也難，但當義消就是「歡喜做、甘願受」，說累也是很累，但有時間就去協助救援，訓練也要照做，搜救器材日新月異、技巧要練習才能純熟，如果能有人願意贊助經費讓他們的訓練基地、搜救器材更完善，他們會非常感激。