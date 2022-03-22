彰化縣民進黨籍縣議員王國忠、江熊一楓，22日攜手李俊諭、陳光輝、葉孟家和施喻琁等正國會派系的縣議員參選人，宣布組成彰化「天眼聯盟」；被外界解讀為與日前新潮流體系的彰化「新芽連線」，互別苗頭意味濃厚。

新成立的彰化天眼聯盟，在議會廣場高舉標語牌呼口號，訴求反貪除弊、乾淨選風，自封「正青新」，自許成為「政治防腐劑」，進入議會後將強力監督縣政，打造乾淨廉能新彰化。

6名成員除了和美區王國忠、北斗區的江熊一楓為現任議員，彰化區葉孟家本屆落選再戰、施喻琁首度挑戰鹿港區，二林區陳光輝和北斗區李俊諭，則為本屆轉戰鄉鎮長失利回鍋參選。

其中，陳光輝臨時缺席結盟大會，而李俊諭與江熊一楓同屬北斗區，同選區的現任議員黃盛祿未獲邀請結盟，亦頗值得玩味。

民進黨彰化縣長提名人選遲遲未定，少了母雞帶隊，小雞們只能自立自強；日前有在八卦山大佛前成立的新芽連線，如今又有天眼聯盟，不難看出民進黨內，有意參選的老幹與新芽們都很焦慮，各自組隊別苗頭，也藉跨區結盟相互拉抬。

彰化新芽連線發起人楊子賢強調，新芽連線成員都是屬於近十年開始關心公共事務、並投入參與政治的新生代，平均年齡才30幾歲，具有彰顯世代交替、傳承的意義，不應單純解讀為黨內派系互別苗頭，畢竟團結就是力量，樂見黨內參選同志聯合作戰，爭取最大勝利。