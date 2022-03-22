澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制22日下午就慎終如始、從嚴從實從細抓好疫情防控工作有關情況，舉行發布會。對於疫情何時結束，大陸國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，疫情結束需要具備：1.期盼著有一天病毒越變越溫柔、越弱了；2.有效藥和特效藥已經出現了；3.疫苗更加有效了；4.國際上一些疫情也下降等4個方面條件。

大陸央視新聞22日報導，梁萬年論述表示：相信每個人都期盼疫情盡快結束，但病毒和疾病本身是不以我們的意志為轉移的。在突發疫情來臨時，如何有效控制，達到平衡，在科學上常講「三角模型」，也就是說，疾病和病毒的毒性、危害性是一個角。第二個角是衛生健康系統的抵抗力和能力。第三個角是公共衛生和社會面的干預措施。疫情發生以後，構成一個「三角模型」，要取得一個最佳平衡。

從理論上來說，疫情結束有幾個方面：

一是希望病毒變異是變得越來越弱了，它的致病力、它的傳播力越來越弱，對人的健康危害和生命威脅越來越小，這是最好的。

二是疫苗更加有效，不僅僅是能預防重症和死亡，也可以防止感染了，預防重症和死亡率的能力更高了。

三是有特效藥了，除了現有的有效藥物以外，可能出現了更有效的藥物，甚至是特效藥，早期就可以把病情阻斷。

四是國際上，其他國家的疫情也在減輕，外防輸入的壓力變小等等。

這些綜合起來，看病毒本身危害度，看所具備的武器和手段，這些綜合起來才能討論什麼時候可以調整策略，什麼時候可以回歸到正常生活。