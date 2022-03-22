雖然國際觀光崩盤，導致許多商圈景氣蕭條，出現大量空置狀況，不過北市仍有商圈表現相對強勢，商圈內即使店面空置也很快找到租客補上，今年以來信義計畫區旁的忠孝市府商圈，就有五家連鎖業者進駐卡位，以新進駐的業種來看，不是餐飲業就是藥局。

根據實價資料顯示，去年12月忠孝東路五段15巷內有店面，月租25萬元，平均每坪7863元，租金單價是信義區去年的第二高價，前身原為日本餐飲業承租，目前則由知名的早午餐店承租。

正忠孝東路五段上的則是有連鎖藥妝店退租，不久也看到日系名古屋連鎖咖啡業者承租，附近同樣忠孝東路五段上的牛排店，則不敵疫情衝擊，從去年第三季已經空置一段時日，但最近也已經有新業者進駐開張，承租者是上櫃連鎖藥局。

一旁的永吉路30巷則是手搖飲一條街，近期也吸引兩家大型連鎖餐飲業者進駐，包括原本經營便利商店的店面，現在由連鎖烤雞炸雞店進駐裝潢中，還有整棟原本經營自助餐廳的透天店面，也由南部的連鎖便當業者進駐，前手2020年實價揭露月租金高達27萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然疫情改變民眾消費習慣，加上大型購屋中心崛起，有更好的消費體驗與環境，也瓜分掉不少的沿街店面消費需求，不過有周邊住戶與辦公上班人潮的內需型商圈，店面市場表現仍相對穩定，如信義計畫區旁的忠孝市府商圈，對比東區與西門町商圈的空置狀況，忠孝市府商圈即使出現空置，也很快就有新的租客補上，且近期進駐的都是大型的連鎖業，顯見即使租金稍高一些，他們也看好商圈的發展潛力。

忠孝市府商圈本身就是重要的交通節點，包括捷運站、市府轉運站等，同時也是台北市最重要的政經中心，區域內還有四大商業設施開發案進行中，預期未來還會帶來更多人潮，且隨疫情逐漸穩定，全球都朝向開發觀光的趨勢來看，遲早國際觀光客都會重新回流。

曾敬德指出，疫情即使改變許多消費型態，但都會區的外食行為仍相當普及，一方面外食具有部分的社交功能，一方面東西外帶、外送不管是賣相或者味道都不如當場食用美味，因此看到許多空置店面開餐廳的機率都相當高。