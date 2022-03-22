根據《591實價登錄》統計2021年六都與新竹縣市「平面車位」價格，再對比區域房屋單價，計算下來以台北市最划算，相當於只要花不到4坪的房價即可擁有一個車位，車位幸福指數最高。然而差距最大的則為高雄市，得花近8坪的房價才能換取一個車位，約台北市的2倍，車位幸福指數最低。

以2021年車位總價和當年度房屋單價相比，七都之中又以台北市車位幸福指數居冠，去年台北市車位總價約260萬元，價格雖為七都最貴，不過若與當年度房屋單價70.5萬元相比，僅差距3.7倍，也就是說只要花不到4坪的房價即可在台北市買到一個車位，相對其他縣市划算。 而車位幸福指數居次的則是新竹縣市，2021年車位總價130萬元，與台南市並列為七都最便宜的縣市，車位價格甚至只要台北市的一半，不過若與房屋單價相比，在新竹縣市要買一個車位，就得付出5坪的房價才可擁有，不如台北市划算。

車位幸福指數最低的為高雄市，受到土地陸續開發影響，造成停車日漸困難，強烈的車位需求也反映在售價上，2021年車位總價已經來到161萬元，直追雙北，然而房價卻只有20.7萬元，七都墊底，也因此計算下來，若要在高雄買一個車位相當於要花費近8坪的房價才能擁有，約台北市的2倍，買車位需付出的成本較七都其他縣市多，相對最不划算。