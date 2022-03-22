彰化銀行因應金融數位化及創新科技趨勢，並強化資訊安全、法令遵循廣招金融人才，包括一般行員、儲備財富管理顧問、一般行員（原住民及身心障礙組）、客服人員、法務人員、法令遵循人員、程式設計師、APP程式設計師及網路系統專員，共計釋出349個名額。

本次甄試方式採筆試與口試二階段甄選之招募方式，報名期間自111年3月18日至28日止。

彰銀表示，彰化銀行有百年歷史根基，業務穩健成長，近年來持續推動公司治理及永續發展，耕耘有成，已連續8年入選「臺灣高薪100指數」，連續5年入選「臺灣就業99指數」成分股，表彰彰銀對員工福利之重視、提供優良就業環境及促進就業人力發展之努力。

此外，彰銀提供行員優質學習環境及國內外豐富的訓練資源，歡迎主動積極、具高度服務熱忱及追求自我成長與挑戰的求職者，一起加入彰化銀行的行列，相關招募資訊，請參考彰化銀行官方網站及財團法人台灣金融研訓院網站。