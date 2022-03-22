楊祐寧出席《良辰吉時》首映會。（粘耿豪攝）

《良辰吉時》製作與演員陣容超豪華。（粘耿豪攝）

李康生、陳姸霏出席《良辰吉時》首映會。（粘耿豪攝）

姚以緹、薛仕凌、謝欣穎出席《良辰吉時》首映會。（粘耿豪攝）

吳大維、黃仲崑、周采詩、顏毓麟出席《良辰吉時》首映會。（粘耿豪攝）

侯孝賢導演出席《良辰吉時》首映會。（粘耿豪攝）

原創台劇《良辰吉時》將於27日晚間9點，在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。22日晚間舉行首映會，首度為台劇擔任總監製的名導侯孝賢率編導黃熙及演員群李康生、謝欣穎、楊祐寧、薛仕凌、姚以緹、段鈞豪、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳妍霏、唐治平、黃遠、顏毓麟、喜翔、洪小鈴、鍾政均、白潤音等華麗陣容齊聚一堂，場面盛大。其中楊祐寧、謝欣穎也是在其主演的《華燈初上》結局曝光後首次公開現身！

不同於《華燈初上》中帥出新高度的刑警潘文成（成哥），楊祐寧在《良辰吉時》飾演的角色被追債跑路，相當落魄。他表示，這角色身在人生低谷，但拍攝當下的自己其實正處在滿幸福狀態，女兒剛出生，他就順勢利用「都是你們讓我無法回家看小孩」的心情，在片場壓抑自己，「把自己擠在一個不開心的狀態裡面」，連跟主要對手戲童星白潤音也刻意保持距離、不跟他講話互動，希望他保有對自己的一點恐懼，跟身邊工作人員也很少打鬧，讓現場氣氛處在高壓、不這麼歡樂狀態。眾人虧他在《華燈初上》 被「小姐」們排擠，這部戲換他排擠其他人？他笑說：「我何德何能排擠大家啦！」

他劇中走投無路，還穿小丑裝、畫哆啦A夢妝扮成派對小丑，去兒童病房製造歡樂，他說，畫山寨版卡通人物是他的提議，後來搜尋真人版哆啦A夢圖片時，一度擔心會嚇到小朋友，幸好白潤音滿鎮定，「他是成熟的小孩，也是專業的演員。以前常覺得跟小孩對戲困難，但白潤音知道自己在做什麼，他喜歡做這件事，對演員職業也有他自己的想法，我們現場很多橋段都是即興演出，演員彼此之間丟接球不容易，但我即興的東西他都接得住」。

楊祐寧難忘殺青當天，「白潤音中午就收工，我則要拍到7、8點，想說他怎麼殺青都沒走，乖乖在休息室寫功課，以為他在等人送他回家，最後才發現原來他是在等我，只是為了要跟我說一聲謝謝」。他直到殺青後才跟白潤音聊天，也才知道白喜歡表演，「他後來也發現我是和藹可親的人啦！」

劇中飾演禮儀師以及金紙鋪老闆的影帝李康生拍攝前特別去禮儀公司實習兩天，學習穿7層孝服，他透露拍戲時場地氣氛陰森，不是殯儀館就是火葬場，雖然沒見到真的大體，但進進出出一批又一批，加上基隆那裡有點像亂葬崗，都可以看到以前的墓碑、墓地，「靈異現象我沒碰到，但劇組很多人感到不舒服、毛毛的。我們都有帶師姐給的護身符，回去要燒掉」，段鈞豪則透露：「滿多工作人員排隊請師姐處理！」

雖然身為影帝，但李康生也被爆有一顆鏡頭因為笑場一直NG，足足拍了16次。他說，那場戲他與段鈞豪和姚以緹在地下室，現場很安靜很悶，「我在演的時候，突然聽到屁聲，笑穴就被點開，一演到那裡，就想到屁聲笑出來，結果還沒人承認是誰放的！後來是捏著大腿才忍住拍完」。段鈞豪和姚以緹這才知道原來李康生當天是因為「屁聲」才不斷NG。

戲分吃重的謝欣穎，有各種不同的扮相，還有被撿屍情節，和薛仕凌還真的到公墓拍攝一整晚的戲，展現多面演技，並與貫穿全劇由張艾嘉飾演的關鍵角色有著密不可分的關係。對於錯綜複雜的故事線和不同角色的詮釋她說：「其實看到劇本的時候有點不知如何詮釋黑色喜劇，但上戲前就是把基本功做好，試著不要想那麼多，把這些荒謬和離奇當作一種黑色幽默。尤其跟張姐對戲的時候，激盪出那種無法言喻的感動和共鳴，彷彿找到了這些角色的人生答案。」

薛仕凌與謝欣穎有多場精采對手戲，劇中兩人彷彿冤家路窄，衝突不斷也充滿火花，他也分享：「這次除了劇本非線性的敘事方式前所未見，我所飾演的角色也大多是目中無人、自私狂妄的，是比較沒接觸過的性格，所以挺有挑戰的。這次跟欣穎合作有很多衝突場面，一來一往真很過癮，也透過彼此的配合，感覺更能融入荒唐又諷刺的故事中。」他笑說自己都滿討厭他飾演的那個角色，如果是他自己也會不想跟這樣的朋友出去，所以很佩服劇中這些人，並透露自己詮釋這有點討人厭的角色，就是取材技安、胖虎的角色，有點目中無人地荼毒大家！

《良辰吉時》全劇環繞著一座虛擬城市「太平市」，透過多重平行時空下，七個獨立卻又略有交集的故事，傳達各種人生寓意及荒謬詼諧。創作出如此虛實交織、飽含人性趣味劇本的黃熙導演說：「我希望能帶觀眾跳脫框架，用另一種角度看待活著的荒誕和死亡的必然，不需要刻意解釋，而是直接去感受。拍戲時要帶著所有演員一起進入那樣的狀態，大概也是過程中最困難但也最令人滿足的地方。」

在《良辰吉時》中友情演出的金馬影后張艾嘉，在今日公布的「月女篇」最新預告中，以旁白的身分，綜觀劇中形形色色的人們，她以沉著又玩味的口吻訴說：「我是吳月女，我在太平市遇見好多人，他們帶著一生的悲喜來找我。」究竟吳月女是誰？她是如何成為不同時空之間的交會點，並串起所有人的故事？而後短短幾句「所有的偶然、枉然皆必然，往前、往後都是團圓。」彷彿勾勒出太平市獨特的世界觀，充滿懸念及韻味，引人好奇。