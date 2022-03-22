一場俄烏戰爭迎來各國對俄羅斯的經濟制裁，連帶引發糧食、能源及難民等各方面危機。近期斯里蘭卡當地發生人民排隊加油，由於等待時間過長而鬧出人命，至少傳出2名長者送醫後不治。
過去兩年，全球各地籠罩在新冠肺炎的陰霾之下，「半島電視台」（Al Jazeera）報導，斯里蘭卡正遭遇近十年來最嚴重的經濟危機，反對派抗議活動愈演愈烈，15日位於首都可倫坡(Colombo)的總統府外聚集成千上萬民眾，訴求罷黜總統拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)。
近期境內出現人民排隊等待加油的景象，一等就是好幾個小時起跳，炎熱的天氣，各地紛紛傳出有婦女因此昏倒。一名員警表示，已經有2位分別為70歲和72歲的卡車司機死於這場燃油荒，排了4個小時就為了加油。據悉當局已經採取限電政策，慘淡的外匯存底使得難以支付燃料滿足需求。原油庫存耗盡的情況下，該國更停止唯一一家煉油廠的運營。
報導指出，斯里蘭卡2月份的通貨膨脹率達15.1%，位居亞洲之冠。苦熬COVID-19疫情扼殺了以觀光業為主的收入來源，斯里蘭卡轉為仰賴來自東歐國家的觀光客；然而，俄烏戰爭之際，除了觀光產業命在垂危，也間接屏蔽外銷茶葉的市場，在那之前，俄羅斯為該國茶葉第二大出口國。
燃料、糧食供應受挫，民生用品也難逃危機，早前外媒才報導，什麼都缺的斯里蘭卡就連印刷紙張也不夠用，被迫取消數百萬名考生的入學考試。
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