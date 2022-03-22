一場俄烏戰爭迎來各國對俄羅斯的經濟制裁，連帶引發糧食、能源及難民等各方面危機。近期斯里蘭卡當地發生人民排隊加油，由於等待時間過長而鬧出人命，至少傳出2名長者送醫後不治。

過去兩年，全球各地籠罩在新冠肺炎的陰霾之下，「半島電視台」（Al Jazeera）報導，斯里蘭卡正遭遇近十年來最嚴重的經濟危機，反對派抗議活動愈演愈烈，15日位於首都可倫坡(Colombo)的總統府外聚集成千上萬民眾，訴求罷黜總統拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)。

近期境內出現人民排隊等待加油的景象，一等就是好幾個小時起跳，炎熱的天氣，各地紛紛傳出有婦女因此昏倒。一名員警表示，已經有2位分別為70歲和72歲的卡車司機死於這場燃油荒，排了4個小時就為了加油。據悉當局已經採取限電政策，慘淡的外匯存底使得難以支付燃料滿足需求。原油庫存耗盡的情況下，該國更停止唯一一家煉油廠的運營。

Sri Lanka orders troops to petrol stations as sporadic protests erupt among the thousands of motorists queuing up daily for scarce fuel.



The South Asian island nation is grappling with its worst economic meltdown since independence in 1948https://t.co/ybbNrRQFjJ pic.twitter.com/Zd3BXweWqP — AFP News Agency (@AFP) March 22, 2022

#SriLanka, People clash for Fuel, Lanka facing financial crises, Petrol per litre Rs 254, cancelled school examination due to paper shortage. pic.twitter.com/bIWVfNvU2B — bharath today (@bharathtoday222) March 21, 2022

報導指出，斯里蘭卡2月份的通貨膨脹率達15.1%，位居亞洲之冠。苦熬COVID-19疫情扼殺了以觀光業為主的收入來源，斯里蘭卡轉為仰賴來自東歐國家的觀光客；然而，俄烏戰爭之際，除了觀光產業命在垂危，也間接屏蔽外銷茶葉的市場，在那之前，俄羅斯為該國茶葉第二大出口國。

燃料、糧食供應受挫，民生用品也難逃危機，早前外媒才報導，什麼都缺的斯里蘭卡就連印刷紙張也不夠用，被迫取消數百萬名考生的入學考試。