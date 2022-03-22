藝人劉真在2020年3月22日病逝，今天（22日）是她過世2周年的日子，生前丈夫辛龍在晚上PO文追憶：「我與女兒都好，我想妳，也都好」，短短幾句話令人看得鼻酸。

「國標舞女王」劉真2020年3月因心臟主動脈瓣狹窄於開刀時引發腦壓過高，羽化成仙享年44歲，讓辛龍措手不及，長達2年都走不出喪妻的低潮。今天（22日）是劉真逝世2周年，辛龍晚間在臉書PO劉真最愛的粉色當底圖，並輸入12字緬懷：「我與女兒都好，我想妳，也都好」，字字句句都超催淚，讓網友看得不忍心，紛紛留言鼓勵：「加油，女兒也是個小天使」、「讓時間修復傷口，會越來越好的，美好的回憶會永遠存在心底」、「雖然很難很難.........釋懷.......但是我們一定一定要祝福你有更多的勇氣勇敢起來」、「時間根本改變不了思念，過來人深深了解，可是，絕對要加倍放大孩子某個位置的愛，想，就哭，一次、兩次、三次以上都沒關係，哭完後，再擦乾繼續扮演好角色」。

事實上，劉真生前曾在節目中透露，和辛龍是在錄製選秀節目認識的，那一天正好是7月22號，因此夫婦倆約定往後的每個月22號都要慶祝雙雙節，紀念彼此相識的那一天。最令人感到不捨的是，劉真2020年在醫院與死神搏鬥45天，最終仍在3月22號過世，從此之後雙雙節成為辛龍最難受的日子。去年雙雙節，辛龍就在臉書發文寫道「我好想妳」，短短4字道盡無限的思念，令人看得心酸。

除了辛龍，劉真生前的好姐妹楊麗菁也在臉書曬出親筆描繪的劉真畫像，只見畫像中她一襲黑色裝扮，背後還長著一對天使翅膀，臉上嶄露自信翩翩起舞的模樣，正是生前在眾人心中留下的樣子，接著悲痛表示：「這兩年事往日遷，如流水從指間滑過，帶走了些什麼、又留下了些什麼，難以言敘，花開時節，帶來了花朵，帶來了初生的生命，遠處鐘樓的一下下鐘聲，將短短的人生逐點敲走」，吐露對劉真的滿滿思念。