中國東航MU5735航班21日在廣西梧州失事。大陸民航專家王亞男分析，從飛機頭朝下快速墜落的姿態來看，飛行員或許失去對飛機的控制能力；目前殘骸分佈範圍已經確定，找到黑盒子的難度應該不大，但因飛機撞擊地面的速度太快，再加上大火，黑盒子的數據能否保存相關情況令人擔心。

澎湃新聞報導， 一名飛行員說，失事飛機在兩分鐘左右下墜約9000米，即便引擎全部失效也不可能以這種速度下墜，飛機通過滑翔也能飛行一段距離。據其分析，飛機幾乎垂直墜落接近地面，不大可能是引擎失效引發，更有可能是機組失去了對飛機的控制。

王亞男分析，從姿態上看，飛機頭朝下快速降落，感覺就是飛行員已經完全失去了對飛機的控制能力，這種情況由機械故障引發的概率是最高的。有的故障極其嚴重，一旦發生，飛行員就沒法再控制飛機，還有的情況則是，故障開始時不是很嚴重，但飛行員處置沒有產生效果，最終飛行狀態惡化到了完全失去控制的地步。

航空專家宋心之也稱，失事客機是在2分鐘以內高度從29000多英尺，也就是從約8000米下降撞地，這個下降速度非常快，是急劇的俯衝下降，這樣高速俯衝撞地的動態，不大像是飛行員的人為操縱，因為人為操縱形成這樣大的俯衝角，很難進行操縱，另外速度從490節，也就是說840多公里降到了390節，也就是說這架飛機撞地的時候，大概相當於七八百公里的這個速度，從這樣一個動態可以基本判斷，飛機發生嚴重的機械故障。

王亞男指出，對於民航飛機而言，通常遇到的技術故障中，動力故障和控制故障是兩大類，但對於飛行員而言，控制故障更為麻煩。雙發噴氣飛機喪失一台發動機，還能維持飛行120分鐘甚至更久，即使兩台發動機都沒動力，飛機仍然可以維持一定距離的滑翔。但嚴重的控制故障更難處置，飛行員第一時間不容易判斷自己的操縱動作和控制面的運動出現怎樣的關聯異常，只能憑藉自己的感知去確認。此時的飛機就像是不按正常套路出牌的人，飛行員的正常操縱動作沒辦法得到正向的回饋，飛機變得不聽話，如果不能準確發現問題並作出糾正，那問題可能惡化。