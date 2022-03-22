金鐘視帝莊凱勛今（22日）過41歲生日，生日這一天，他為凱渥集團與文化內容策進院攜手成立的正規時尚娛樂培訓「TDI台灣夢幻學院」啟動記者會擔任引言人，分享逐夢心路過程，直言：「這條路真的不好走，曾經夢碎過！」正式入行前也曾被無良經紀人騙去拍了1組1萬2000的宣傳照，走過一些冤枉路。

莊凱勛回憶成為演員之前，是在樂團擔任吉他手，漫無目的生活，直到有一天因緣際會到劇團打工，扛著燈扛著線的當下才親身體會到舞台表演的魅力，於是鼓起勇氣報考台灣大大小小所有的表演系，順利考上台北藝術大學（前身台北藝術學院），但念了8年才畢業，不是太混而是要學的東西太多，也曾為了把握得來不易的首部戲劇《戀戀舊山線》演出機會而決定延畢，以至於直到28歲才去當兵，「27個同屆畢業生中持續留在這圈子演戲的只有個位數！」

莊凱勛為「TDI台灣夢幻學院」啟動記者會擔任引言人。（陳俊吉攝）

他說，可惜那時沒有像TDI這樣的機構與入行正規途徑，唯一豐沛的資源就是學長姊回學校尋找學弟妹，「那個年代好多經紀公司，品質參差不齊，有些還要你拿錢出來拍宣傳照，花了錢後就繼續被擺在那裡」，他回憶自己當年在民歌西餐廳駐唱，背著吉他時就在火車站旁被搭訕猛誇，還真的花了大錢去拍宣傳照，也遇過要求簽約10年的經紀人，「但說10年抽成都要5、5分的！」所以現在有一個專門培訓、還有政府支持的培訓學院成立，真的讓他覺得很興奮，因為要入行真的很難，也讓年輕人少走很多冤枉路，「以前你可能準備好了、受訓了、也有才華，卻往往不得其門而入。這行就是想出去的出不去，想進的進不來！」至於是否會成為師資之一？他說他們有提，但要等真正運作出來後再看時間能否配合。

莊凱勛為「TDI台灣夢幻學院」啟動記者會擔任引言人。（陳俊吉攝）

雖然過生日，不過莊凱勛說，他拍戲拍到早上6點才帶著滿手的血漿收工回家，因為怕起不了床，還只敢睡沙發。他說往年都在劇組過生日，回家就跟老婆小酌、切蛋糕，「今天老婆就是給我一個擁抱。但她自己早上也很爆炸，我出門前女兒跑來哭，因為最近正在換奶嘴頭，所以她自己處在忙碌的一天。我也還沒腦袋想慶生的事。」雖然不重視儀式感，但他每年生日都會打電話給媽媽、祝她快樂，「畢竟我被生下來其實不甘我的事，是我媽媽的事！」