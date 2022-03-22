房市買氣升溫，高雄市大高雄不動產開發商業同業公會22日舉辦第12屆第1次會員大會，吸引不少會員參加，會中並進行理監事改選，由現任副理事長、上揚建設機構董事長洪光佐當選為新任理事長，洪光佐表示，公會將成立10大委員會，全面強化公會運作功能。

圖說：洪光佐(右)獲推派為新任理事長，並從高雄市市長陳其邁(中)、林詠盛(左)手上，接過印信。(記者張雅雲攝)

高雄市不動產開發商業同業公會22日舉行第12屆第1次會員大會，包括高雄市長陳其邁、中華民國不動產開發公會理事長楊玉全，台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫等縣市建築業龍頭，以及歷屆理事長、全體理、監事、會員同業先進共計780人參加，現場氣氛熱鬧非凡。

洪光佐表示，公會將成立10大委員會，包括新世代委員會、建築法規政策委員會、建築教育學苑委員會、市場資訊委員會、財稅委員會、評議委員會、公益暨公關委員會、多元媒體委員會、會務聯誼委員會、以及夫人聯誼委員會等。

這10大委員會分別由劉人豪、郭騰鴻、許承凱、蔡紹豪、黃寶娥、鄭福成、李正聰、李汪成、陳信安、以及李怡臻等10人，出任召集人。

圖說：現任理事長洪光佐(左)致贈禮物給榮譽理事長林詠盛。(記者張雅雲攝)

大會也提案通過，建議高市府都市發展局提高容積移轉申請案件，接受基地移入容積的50％以上折繳代金方式，，並放寬都市計畫容積移轉送出基地申請移轉容積時，可移轉至毗鄰主要計畫地區範圍內的其他可建築用地建築使用，以活絡土地使用，並提升公共設施用地取得的效率等7個重要議案。

圖說：大高雄不動產開發商公會秘書長黃榮昌(中)在會員大會中退休。(記者張雅雲攝)

高雄市大高雄不動產開發商公會第12屆理監事當選名單，理事長上揚建設洪光佐、常務理事分別為祥傑建設吳斐琳、尊邑建設曹釗舜、國城建設洪嘉聰、欽勤建設呂萬卿、得邑建設洪聖泰、合心開發李正聰、新宿建設黃寶娥、皇苑建設郭士菁、安庭建設吳棋春、信誠建設陳信安。

理事有僑晉建設黃文弘、容誠開發郭騰鴻、豪鎂建設李昆昌、高盈建設陳麗如、三松堂建設鄭福成、健暉建設蔡德昌、歐美建設卓昱男、居興建設林育生、皇益建設王獻聰、三發地產楊題銓、金富陞建設吳國隆、侑城建設李汪成、晉有建設黃國哲、全聯建設蘇哲彥、澍陽建設陳開寶、松益發建設解雲松、漢神建設張世昌、泰緯建設盧鵬仁、伊喜建設王南焜、上誠開發蔡紹豪、匯安營造李怡臻、金築建設洪瑞堂。

監事會召集人甲六園建設丁友鴻，常務監事龍陞開發施財明、城揚建設許承凱，監事6人分別為昇旺建設張明人、侯氏建設侯博元、駿永開發曾鐘永、祥傑建設方旺隆、采益建設邱淑珍、筠勝建設李惠珍。