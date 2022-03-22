高雄小黃駕駛開一半「後座冒大火」 疑是放這1物引自燃（取自記者爆料網）

高雄市鳥松區中正路上今日晚間6點27分發生一起自小客車火燒車事件，消防人員獲報到場撲滅火勢，因當時正值下班交通尖峰時段，員警緊急交通管制，所幸半小時後火勢撲滅，交通恢復通暢，警方初判疑似電瓶自燃釀成燃燒，無人受傷，起火原因交由火調科鑑識中。

警方表示，49歲黃姓男子晚間6點27分運送電動自行車電瓶途中，行經鳥松區中正路345號前時，發現駕駛的小客車後座不斷冒煙，於是趕緊停車下來查看，不久後車輛即起火燃燒，黃男原本欲自行滅火，但火勢仍不斷蔓延，路人發現後協助報警處理

高雄鳥松區今（22日）晚約6點半，1名計程車黃姓男子駕駛開車到一半竟發現「後座起火燃燒」，警方事後調查，車主供稱當時後座載有電動自行車電瓶。（翻攝自記者爆料網）

高雄鳥松區今（22日）晚約6點半，1名計程車黃姓男子駕駛開車到一半竟發現「後座起火燃燒」，警方事後調查，車主供稱當時後座載有電動自行車電瓶。（翻攝自記者爆料網）

警方及消防隊人員趕赴現場處理，因當時正值下班時段，往來車流不斷，警方立即交通管制，消防人員現場滅火，火勢於半小時後撲滅，黃男車輛已被燒成廢鐵。

黃姓車主向警方表示，自小客車後座載有電動自行車電瓶，因此警方初步研判，疑似電瓶自燃釀成燃燒，不過真正起火原因，目前交由火調科鑑識中，現場不久後恢復交通順暢，無人員傷亡。