經濟部科技產業園區去年公告「退場機制」，凡園區內有廠房不當使用者，經2年改善期仍不執行，將由政府依市價「強制拍賣」，讓土地廠房能有效利用。近日拍賣子法出爐，給予廠商可有天災、政府補辦事項、不可歸責等三大可展延理由，但時間到仍需完成。近日啟動大盤點，整理出黑名單廠商，預計9月開始執行。

科技產業園區就是過去的加工出口區，目前轄有台中軟體、楠梓科技、屏東加工出口區等10個園區，核准進駐廠商總共有778家。

經濟部去年公告《科技產業園區設置管理條例》，明定區內有廠商未依照當初投資計畫，致使建物與廠房使用不當者，2年內既不拆除也不改善者，由政府強制拍賣，以清出空地給有需要廠商。

近日經濟部加工區出口處完成子法《科技產業園區私有廠房與有關建築物輔導使用及強制拍賣辦法》，明訂廠商展延、拍賣市價查估方法等。

依照拍賣辦法，加工處會召集學者、專家成立「拍賣審查小組」，總攬建物不當使用名單公告、改善計畫審查、罰鍰、拍賣事宜等。

經公告為不當使用廠房與建物，所有權人需於2年內完成改善。未完成改善，管理處得處以當期公告現值百分之10以下之罰鍰，再給建物所有權人1個月內第二度提出改善計畫機會。仍無法完成者，價格評議小組就會以查訪到的建物市價，給法院作為底價，公開強制拍賣。新得拍人在繳納土地租金及公共設施建設費後，能有10年租期。

雖然有2年死限，但辦法也給予三大情況可有展延、扣抵機會，分別為天災、動亂、重大事變、人為抗爭、重大疫情等不可抗力情形。其次是非預期外的政府機關要求應備補辦事項。三是其他不可歸責於建物所有權人情形。

經濟部加工區管理處處長楊伯耕說，得到展延或扣抵，就不受2年限制。例如政府要求它另外做技術提升，廠商表示需要三個月或半年，經檢視合理，則可按核可時間展延或扣抵。

楊伯耕表示，3個月內會全面盤點園區內所有廠商，整理出未依照當初投資計畫使用的建物廠房名單，再3個月通知所有權人，預計9月起正式執行。屆時廠商如不拆除放棄，就得提出改善計劃書，除另獲展延外，都需2年內完成。否則就會開罰、給二次改善機會，然後強制拍賣。