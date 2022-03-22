晟德（4123）去年在陸續出脫轉投資公司股票，挹注上百億資金，帶動全年稅後淨利18億元，每股盈餘3.6元；董事會22日大方決議擬配發股利4元（現金2.5元、股票1.5元），創下新高。

近年積極調整轉投資事業和鞏固現金流的晟德集團，去年處分轉投 資事業股權約百億元，其中澳優的77億元則於今年1月進帳，初步統計，該公司2022年年初投資回收款已逾80億。

雖然去 年有優渥的處分利益落袋，不過晟德目前投資的事業包括東曜、順藥 、博晟等公司都還屬於虧損階段，加上認列股價評價損失，該公司2021年營收5億元，年衰退率30.2％，EPS也縮水至3.6元，較前一年的8.5元衰退。

董事長林榮錦表示，晟德自2003年公開上市至今19年，不間斷聚焦投資生技醫療產業，也續配股配息；近年每年穩定配股配息更達2-3元，今年則加碼至4元。

林榮錦強調，晟德2021已邁入新局，轉投資豐碩，造成豐沛現金流水位，因此決議加碼配發股息。至2022年2月底止，晟德占「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數成份股」比重，已高居第四名。

晟德2021年處分澳優乳業後，持股比降至7.23％，另外，錦旗、寶濟、東曜等也將陸續調節持股至 25％左右，其中，錦旗與寶濟規畫在大陸或香港IPO。

林榮錦表示，為加速集團生技獨角獸的育成，晟德新一波藥品開發 浪潮中，目前已瞄準創新生物藥、細胞與基因治療（CGT）及核酸藥物（RNA）等新一代創新療法，集團將透過併購或引進策略投資人等方式進一步強化核心事業的競爭力與擴張，力拚2025年打造7-8個市值可達300億的生技獨角獸企業。