新北市立圖書館「真人圖書」新書上架，3月新增「廣播節目主持人」、「豆腐教授」、以及「自住購屋達人」，即日起開放借閱，邀請民眾感受不一樣的閱讀體驗。

3月26日是廣播節，汐止分館推出「以聲相許」真人圖書共讀活動，曾當選電台廣播情人、廣播金音獎得主、二度入圍金鐘獎的「廣播真人新書」張雪芳，將帶民眾用聲音玩LIVE SHOW，體驗當DJ的樂趣，同時感受現今超夯的Podcast，讓民眾用不一樣的方式「看」廣播。

新北市圖館長王錦華表示，新北市「真人圖書館」2014年8月成立，目前共有近百位館藏，讓民眾可以在圖書館裡閱覽刺青師、英國皇家建築師、恐龍化石專家、骨董玩具收藏家、劇場演員、背包客、鈔票雕刻家、廣播主持人、作家、精神社工師、生命鬥士、新住民文化推廣者、白色恐怖政治受難者等，真人圖書會走動、會回話，除了滿足讀者的好奇，更分享生命經驗，透過這樣的模式，讓閱讀變得更有趣。