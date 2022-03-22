俄羅斯持續攻擊烏克蘭，烏克蘭國會議長斯特凡楚克今天透過社群媒體宣布，英美等13個西方國家的議員簽署聯合聲明，呼籲支持烏克蘭的防空系統升級。

斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）寫道：「今天，捷克、愛沙尼亞、波蘭、法國、喬治亞共和國、德國、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、瑞典、英國與美國的議員，簽署了關於烏克蘭防空迫切需要現代化的聯合聲明。」

他表示，烏克蘭「真心感謝在這個艱難時刻予以支持」。

斯特凡楚克指出，聲明要求透過提供「反戰車和防空武器」來「支援烏克蘭的軍事防禦和民防」，以及「提供人道援助，還有保護對鄰國構成威脅的烏克蘭核設施」。

不在上述13國的斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）日前也表示，願提供S-300防空系統給烏克蘭，前提是北大西洋公約組織（NATO）盟國為斯洛伐克補上武器缺口。

納德在記者會上說：「我們一直在與美國、烏克蘭還有其他盟友討論部署、運送或提供S-300防空飛彈系統給烏克蘭人的可能性，我們願意這麼做。…但我們是願意在獲得合適替代品後立刻這麼做。」

北約成員國斯洛伐克有一個S-300防空系統連，是1993年捷克斯洛伐克解體後，從蘇聯時代繼承而來。