日本首都圈等地受到3月16日強震影響，電力供給不足，位於東京都的知名地標晴空塔今天配合節電，開業10年來首度整晚熄燈。東京鐵塔、彩虹大橋等知名建築物同樣因節電熄燈。

由於東京電力公司轄內地區供電拉警報，如果節電效果不彰，晚間恐怕會有200萬到300萬用電戶被迫停電，因此各界都展開節電措施。

日本TBS電視台報導，東京晴空塔及晴空塔城今天實施包括停止點燈、停用半數電梯等4項節電措施。晴空塔方面表示，這是從2012年開業以來，首度實施整晚熄燈。

日本放送協會（NHK）報導，晴空塔通常從下午5時45分到零時止都會點燈，今晚熄燈後考量航機飛航安全，僅在觀景台所在的離地高度約450公尺及350公尺附近，點亮黃色警示燈。

讀賣新聞報導，經濟產業省今天表示，由於日本政府籲請各界節電，東京晴空塔、東京鐵塔及東京都廳等知名建築物，今天都取消點燈或縮小點燈範圍。

首都高速公路行經的彩虹大橋等橋梁及澀谷複合設施「澀谷Scramble Square」，同樣取消今天晚間點燈。

日本氣象協會指出，關東地方多數地區今天都降雪或降雨，東京市區今天下午2時氣溫僅攝氏2.5度，比原先預測來得低，因此，東京23區恐怕也將積雪。

受到3月16日強震影響，就在東北及東京地區部分火力發電廠停機的情況下，今天低溫增加民眾對電力的需求。

東京電力公司表示，今天電力需求高峰落在傍晚到晚間，目前預想電力供需狀況十分嚴峻。

產經新聞報導，經濟產業大臣今天說，根據電力業者所說，目前停機中的火力發電廠受損設備，可能還需要幾週到幾個月的時間才能修復完成。

根據經濟產業省21日晚間公布資訊，受到3月16日地震影響，共有6座東日本火力發電廠機組停機，總計減少發電量高達334萬7000千瓦。