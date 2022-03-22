量販龍頭好市多，每三年檢視員工薪資在業界競爭力，在政府今年調漲基本工資前提下，傳出好市多自4月起全員時薪加30元，調幅達14％；好市多人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫證實，主要是回饋員工貢獻，且要做到業界福利最優為目標，調幅相對也創單次最高。

自去年以來全球通膨導致萬物皆漲，但在多數民眾呼喊只有薪水不漲聲浪中，美商Costco好市多傳出今年調薪幅度達14％，成為業界最佳模範生，王友玫強調，好市多每三年都會檢視員工薪資是否在業界仍具有競爭力，也就是要福利是業界最優，全員包括正職員工逾7,000人，每人時薪調高30元，也就是將現有每小時213元調整為243元，以新進員工來說一進好市多一個月薪就可達42K，與業界有一定差別。

王友玫表示，好市多每3年都會檢視員工薪資架構，也會有新的工作規則，加薪是正面的，讓員工與公司達到雙贏，而好市多全員加薪也引發網民一片「求職缺」，王友玫指出，目前沒有新門市開店規模，並無職缺。