要感謝人，嘴也不甜一點！1名外送員在資訊欄提到自己是單親爸爸、工作不好找才做外送，之後1名女顧客傳訊息「我們公司缺人」，還要給他糖果桶當作鼓勵打氣，讓他很感動，他事後PO出對話喊「謝謝『阿姨』」；而該名女顧客竟現身留言「本人在此：老娘27歲，叫什麼阿姨」，連女顧客的丈夫也說「我老婆才27歲」。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，他日前在送員的基本資料中提到自己做外送的原因，是「單親爸爸QQ，工作不好找QQ」，沒想到他之後收到1名女顧客的私訊，對方不但說「我們公司缺人，你自個搜尋：XX保全」，對方還說家中有糖果桶，問原PO需不需要。

1名單親外送員被女顧客加油打起，他事後感動PO出對話喊「謝謝『阿姨』」；而該名女顧客竟現身留言區「本人在此：老娘27歲，叫什麼阿姨」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該名外送員第一時間將對話截圖PO出，並說「謝謝阿姨」，文章曝光該名女顧客竟現身在留言區說「本人在此：老娘27歲，叫什麼阿姨」，原P隨即更改成「謝謝小姐姐的糖果，跟介紹工作」，而另1名疑似女顧客「丈夫」的網友也現身留言示「我老婆才27歲，你叫她阿姨…」、「我老婆有留言啊」，讓原PO糗翻。

1名單親外送員被女顧客加油打起，他事後感動PO出對話喊「謝謝『阿姨』」；而該名女顧客竟現身留言區「本人在此：老娘27歲，叫什麼阿姨」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

1名單親外送員被女顧客加油打起，他事後感動PO出對話喊「謝謝『阿姨』」；而該名女顧客竟現身留言區「本人在此：老娘27歲，叫什麼阿姨」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

其他網友則留言笑說「照這sop，連續劇就是突然混熟，然後你就不是單親爸爸了」、「跟阿姨說你不想努力了」、「會不會說話，什麼小姐姐，要說漂亮的小妹妹」、「好客人一生平安，上廁所都有紙，上賓館都有套子」、「什麼小妹妹？ 沒大沒小， 要叫：惹人憐愛的小蘿莉」、「太溫暖了吧這位天使人客」。