台灣外銷美國的一批金針菇遭驗出李斯特菌，若感染最嚴重可能致命，由於金針菇是國人愛吃的火鍋料大宗，在網路上引起熱烈討論，金針菇沒有洗到底可不可以吃？對於有人認為，只要把有土的那端切掉就可以了，網友則表示，聽到這個說法時覺得很抖，因為經過採收、包材、運送、販賣的過程，上面充滿了灰塵、木屑，還有包裝的塑膠微粒等髒東西，直呼「你敢不洗？」

一名網友在《PTT》表示，看到新聞才知道，很多人覺得因為金針菇是養在室內，所以不用洗就可以吃， 只要把有土的那端切掉就好，不過聽過這個論點時覺得很抖，他自己是完全不敢做這種事，想詢問大家覺得，金針菇沒有洗到底可不可以吃？

貼文一出掀起兩派論戰，網友紛紛回應「就算切掉，裡面也有一些土」、「不洗是想吃木屑嗎」、「有李斯特菌你敢這樣吃！」、「現在食材沒洗過敢吃的，我是很佩服他的腸胃」、「沒洗我真的不行」、「蔬菜都會洗啊，金針菇當然要洗」、「想不到不洗的理由」。

另一派網友則說「我以為是無菌的」、「沒人在洗菇類的啦」、「用紙乾擦就可以」、「菇洗了香氣會差一點」、「洗過不耐放，餐廳為了好保存都不洗」、「不用洗，但是要煮熟」、「末段切掉，煮熟就好」。

由於金針菇較難消化，常常吃完隔天還可以在馬桶發現整條完好如初，甚至被戲稱為「See you tomorrow」，因此有人開玩笑說「洗不洗都沒差吧，反正吃下去都原樣大出來」，但也有人回嗆「搞不好是前一個人沒有消化完的，你敢不洗？」。

被驗出遭李斯特菌汙染的金針菇，是由彰化菇類生產合作社萬生農場生產，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，李斯特菌的產生主要是在土壤，或是處理過程中造成汙染，建議清洗後煮熟再食用比較安全。