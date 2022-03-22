國民黨立委林文瑞今天質詢表示，若以鄉鎮區分，全台最大的稻米產地就是雲林大埤鄉，年產量高達26.7萬噸，但因通貨膨漲，非屬高經濟作物的稻米大受影響，建議行政院或農委會研議提高公糧收購價格；農委會主委陳吉仲應允，將於1個月內召集相關單位，討論是否提高公糧收購價格。

行政院長蘇貞昌今天率部會首長繼續到立法院施政報告與備詢，國民黨立委林文瑞質詢表示，近年來通貨膨脹愈趨嚴重，原物料價格漲幅高。今年2月，消費者物價指數是106.02，2012年2月的消費者物價指數卻僅有95.09；10年來的漲幅高達10％以上。

林文瑞指出，這些原因都導致稻農生產成本增加，農民生計負擔加重；比如水稻的秧苗光是今年度，就從一盤37塊漲到40塊，漲幅高達8％，而水稻耕作必須的農藥，漲幅5％到32％不等。種植水稻的收益，本來就不如其他高經濟作物，從肥料、農藥、秧苗、紙箱等甚麼都漲，收益偏低的稻作尤其受影響。

林文瑞當場建議行政院蘇貞昌院長，政府已經10年沒有調整過公糧收購價格，行政院或農委會應研議提高公糧收購價錢，尤其是餘糧收購的部分，他引用數據說明，目前政府訂的餘糧收購價格是每公斤21.6元，但這10年白米的零售價、躉售價分別漲了7％、4％；反而稻穀收購價掉了3％，而這些差價並不是進到農民的口袋裡，大多是糧商收走了。

林文瑞認為，過去10年來政府收購的公糧數量基本上都一樣，但由於耕作技術、肥料農藥改進等因素，現在每分地的水稻收穫量已經可以達到1300至1400公斤之多；但是公糧收購的數量卻沒有同步調整，造成農民無形中損失。

面對林文瑞強烈質疑，農委會主委陳吉仲承諾，將於1個月內召集相關單位，評估是否提高公糧收購價格，向行政院陳報、討論。