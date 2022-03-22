由美國重量級企業領袖組成「商業圓桌會議」（BRT）調查顯示企業高層對前景看法在幾個月前仍非常樂觀，但受通膨壓力高漲、俄烏戰爭和歐洲爆發新一波新冠疫情等影響，首季態度開始轉變，減少增聘人手與投資等計畫，並調降銷售預測。

BRT在21日公布首季企業執行長經濟展望指數，較前一季下跌9點至115點。這是反映執行長們展望未來六個月資本支出、雇用和銷售預測等綜合指數。

其三大分項指數均下跌。雇用計劃指數下跌9點至112點，資本支出計劃指數下跌9點至106點，銷售預測指數下跌10點至125點。

雖然首季綜合指數仍高於長期平均值，但BRT調查是2月22日到3月11日間進行，這表示企業高層在回應調查時，俄烏戰爭對全球政經局勢影響仍未完全反映出來。因為調查結束後，西方繼續對俄羅斯祭出新制裁措施。

俄國2月24日開始入侵烏克蘭後，西方不斷嚴厲制裁俄國，威脅到能源、糧食和其他重要原料等供應中斷，對全球經濟影響持續擴大。

除了俄烏戰爭，BRT指出新冠疫情和通膨壓力不斷增加等風險，也為經濟前景增加不明朗因素，影響企業高層對下半年前景看法。

BRT執行長波爾坦（Josh Bolten）呼籲美國政府高層在「這個不明朗的時期」裡，要透過維持有利企業競爭力的稅制和規管架構等來強化美國經濟。

他向政府提出解決通膨的辦法，就是持續調降關稅率和增加貿易量、鼓勵美國內部增加能源開發、跟企業與工會一起解決供應鏈瓶頸等。

身兼BRT主席的通用執行長巴拉（Mary Barra）敦促國會趕快通過「晶片法案」（CHIPS Act）來向晶片商提供520億美元補助，以強化美國本土晶片業的產能，來解決晶片供應不足問題。