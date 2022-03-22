35歲混血男歌手倪安東2017年外遇女星管罄，離婚後兩人繼續交往，愛情長跑5年後，今（22日）兩人登記結婚，被問到是否帶球嫁，管罄做出回應。

倪安東、管罄在親朋好友的見證下，今（22日）現身大安戶政事務所登記結婚，好友梁皓嵐在IG限時動態PO這對新婚夫妻的甜蜜合照，被管罄轉發到自己的IG，開心寫道：「我們也在大安遇到愛了。」接著，小倆口分別在IG貼文曬兩人手腕的刺青，除了印上「我們結婚了」的字樣，也在PO文中二度官宣：「2022/3/22, we got married.」藝人林逸欣、ECHO李昶俊、黃健瑋、盧學叡、蔡淑臻、賴薇如、曲家瑞等都紛紛留言祝福。

被問到婚後的心情，管罄向《中時新聞網》低調地回應：「之後有下一步近況會再跟大家分享喔！謝謝。」至於是否為雙喜臨門，根據《ETtoday星光雲》報導，管罄否認懷孕，謝謝大家關心。

倪安東、管罄的感情路走得宛如八點檔，2017年男方在已婚的身份下，與管罄合作舞台劇進而發展不倫戀，且對象不只一人，還包含A咖女星、女主播等，正宮Vivi向他質問誰的床技比較好，倪安東大言不慚地說：「床技比妳好！」更脫口：「夫妻是支持彼此，不屬於彼此。」成為當時的渣男經典語錄。

傷透心的Vivi，後來向倪安東與管罄以侵害配偶權為由求償200萬台幣，最後以35萬台幣和解，並於2018年簽字離婚。風波告一個段落後，倪安東與管罄繼續交往，長跑5年後修成正果。