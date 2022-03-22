為培育未來高科技優秀菁英，激發創新思維並推動產業永續發展，由台灣大學電機系主辦、半導體公司恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）與全球前三大半導體零組件通路商安富利共同協辦的「2022年台大電機創客松 MakeNTU」活動，於3月19日與20日舉辦24小時連續不間斷競賽，展現精采成果。

來自臺灣大學電機系的「我們要叫什麼隊名?」團隊及「Squabby Squalid Squid Square Squad」分別榮獲2022 MakeNTU x NXP 企業獎語音控制組與圖像辨識組的第一名。

本屆「台大電機創客松MakeNTU」競賽，以「sustAInable develOpmenT」為主題，鼓勵參賽者善用軟硬體，透過人工智慧（AI）結合物聯網（IoT），激發參賽學生創意與潛能，用科技打造實現永續發展的作品，提升贏向世界的競爭力。今年有近150位來自全台8所大學的學生共34組隊伍參與，以硬體實作為主軸，搭配軟體開發甚至產品設計的輔助，在3月19日早上11點開始24小時連續不間斷的making完成作品。

恩智浦攜手長期合作夥伴安富利特別設立「2022 MakeNTU x NXP 企業獎」，開放所有參賽隊伍報名。以「應用於智慧家庭或智慧工廠的AI應用」為主題，參與學生可透過使用領先業界的恩智浦EdgeReady MCU-based 解決方案（SLN-LOCAL2-IOT），創作適用於智慧家庭或智慧工廠的語音控制應用，或透過i.MX RT1064為核心的創新開發工具，輔以AI演算法以圖像辨識完成應用。

MakeNTU是一個由學生組織、非營利的全國大型創客松比賽。每年的MakeNTU都會有不同的主題，而參賽者必須要在現場24小時內做出符合該主題的軟硬體作品，並進行展示。

藉由年度舉辦的活動，串聯全臺各地最優秀的電資理工背景學生，透過跨學校、跨學系以及與企業的合作，促進不同領域之間的人才交流，參賽者更可實際驗證所學、將創新變為實際產品，為未來無縫接軌進入職場做準備。