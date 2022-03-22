瀛海中學今年學測滿級分的黃子齊（左五）選讀台大電機系。（瀛海中學提供／曹婷婷台南傳真）

大學繁星推薦放榜，台南市私立瀛海中學62人上榜，今年學測滿級分的黃子齊，雖然分數可篤定錄取台大醫學系，但他堅定志向，選擇熱愛的台大電機系就讀，他也分享座右銘「在放棄之前，必須嘗試所有可能」。

瀛海中學今年有3人通過醫學系第1階段篩選、1人錄取中醫系甲組、3人上台大。校長張添唐表示，加上特殊選才10人，總計已有72人錄取大學，其中，國立大學及醫學院相關科系有50人。

其中，錄取台大電機系的黃子齊，校排1％，國文、英文、數學A及自然4科學測滿級分。校方表示，以其學測成績來看，如果選擇台大醫學系，一定是囊中物，但他選擇熱愛的電機系就讀。

錄取中國醫藥大學中醫學系甲組的黃昱德，從小就跟在當中醫的爸爸身邊看診，覺得當醫生很帥又有意義，期許自己成為中西醫的橋梁。邱柏勳通過馬偕醫學系第1階段篩選，他的堂哥就讀醫學系，曾告訴他「在對的時間，做對的事情；生活並非只有讀書，只需安排時間表。」他因此立志成為救死扶傷的醫生。

通過國立陽明交大醫學系的黃晏琪，參加台江社團，培養耐心、細心特質，同學們最佩服她的就是她能每天一早5點就起床讀書。通過高雄醫學系的陳宇恩，從小喜歡接觸大自然，喜愛觀察動植物，未來希望行醫助人。