常言道：「現實往往比小說更離奇」。看過眾多社會案件媒體人的胡孝誠近日上節目，分享了令他印象最深刻的外遇事件：有一名女子結婚10年生下小孩，在外人看來是很平常的一對夫妻，萬萬沒想到多年後會變了調，女子不但求丈夫拿相機對準她的私密處拍攝，還說想拿來跟好姊妹分享，丈夫難以接受後來鬧到離婚；後來還發現太太竟秘密擁有12個小王，且私密片全都錄，他形容：「簡直可以組一支棒球隊了」。

胡孝誠在《新聞挖挖哇》節目中提到，這對夫妻的先生某天覺得，本來忙於家務的太太行為變得古怪，她每次一到晚上行房的時候，就會主動拿出相機、攝影機，向先生要求拍攝香豔刺激的影片，甚至希望能把私密處「拍得近一點」，胡孝誠說：「這先生想，平常也都沒在玩這個，突然間來這一招」，覺得現在是在演哪齣？

（影片來源取自《新聞挖挖哇！》若有移除請見諒）

於是這位先生就問太太：「妳要幹什麼？」，沒想到太太竟然回應說：「我拍完之後可以跟我一些姊妹們看一看，你看這樣多漂亮」，先生一聽直接翻臉，畢竟床笫之事是很私密的東西，怎麼能大方和別人分享？當即劈頭罵太太：「妳是有病嗎？」，兩人因為這件事情大吵了起來；先生直覺太太有問題，最後雙方鬧得不歡而散，10年婚姻宣告終結。

怎料故事更勁爆的在後頭，離婚之後，有一次先生向孩子借平板電腦來用，發現裡頭有一個「祕密檔案」資料夾，點開來一看不得了，竟然全是太太與12位小王在2年內拍攝的「愛情動作片」，名字還乾脆取叫「約砲紀錄」；先生崩潰氣炸，就算已經離婚，也決定把所有人告上法院。胡孝誠說，他看完雙方在法庭的說法後，發現是因為老公每次都以「好累」為由，拒絕與太太行房，「只好去從別的地方發展」。