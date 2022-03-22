外資券商「邊喊多、邊賣股」有坑殺股民之嫌的兩手策略又悄起，金管會開始緊盯。金管會證期局副局長高晶萍22日指出，近十年被金管會、證交所認定報告有瑕疵的家數達9家，其中有二家被處分「警告」且限期改善，依證交法第65、66條違法券商最重會被處以撤照、停業、解除董事、監察人、經理人職務。

近期外資出具報告喊多台積電，甚至有些券商還喊至每股目標價900元，但卻18天連賣台積電，使得台積電被殺到500多元，引發前金管會主委、現立委曾銘宗的關注，認為金管會應介入監管這種市場亂象。

高晶萍表示，近十年有9家外資報告因有瑕玼被金管會與證交所處份，其中有2家處以警告、1家糾正、6家注意改善。這三種處份最重的是警告，其中一家是被發現研究報告發佈前就先給客戶，另一家則是未依研究報告來辦理推介，也就是研究報告看好某幾檔個股，但卻與推介的不符。

證期局指出，券商自營部份，公司對自營部位的買賣、執行都有既有的內控制度規範，若沒有照自營投資程序就會有缺失，若是自營部與推介給客戶的方向相反是否違規？證期局指出，若是符合內控流程，就不會有違規的缺失。

證期局指出，目前公開資訊觀測站有澄清專區，若媒體引述差異引起投資人誤解，券商也要澄清，或者澄清非他出具的報告。

證期局指出， 2014年4月間就發生過格勞克斯公司發布F-再生（上市公司）目標價為0元之研究報告致股價大幅下跌，經查涉違反證交法第155條第1項第6款散布不實資料之情事，金管會也在同年5月間向臺灣臺北地方法院檢察署告發。