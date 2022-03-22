為增加集客力，立足市場47年的彌月禮與伴手禮名店「一之鄉」，22日宣布推出全新Lifestyle概念店「Hey!Bae 一之鄉」，開在台北市晴光市場商圈的新店型除設座並提供一系列咖啡輕食菜單，並導入數位互動科技在門市中設「Touch me!我的禮盒。我作主」觸控螢幕，從外盒的挑選、產品的組合、卡片的設計，甚至價格預算，消費者都能根據自己的需求設定，「完全量身訂做」，組出自己最適合的禮盒，創市場先例。

一之鄉總經理丁崇閔表示，「Hey!Bae 一之鄉」概念店，希望跳脫傳統零售伴手禮店的印象，從裡到外的重新打造實體門市的新體驗與服務模式，企圖爭取更多年輕消費族群青睞，並藉由體驗經濟提高客人到店頻率，並將平均客單價自250元左右提高至350元以上。丁崇閔說，「Hey!Bae 一之鄉」今年目標開出3家新門市，繼中山北路晴光商圈後，「Hey!Bae 一之鄉」第二家門市將於4月中旬於台北市民生社區。

含「Hey!Bae 一之鄉」概念店，一之鄉共有13家連鎖門市據點，面對新冠疫情，一之鄉去（2021)年透過品牌聯名中秋禮盒，產品創新推出招財保平安的「財神媽袓」禮盒，以及為觀光飯店、連鎖餐飲代工的B2C與B2B的策略，營收逾4億元逆勢成長。丁崇閔表示，疫情趨緩，加上「Hey!Bae 一之鄉」全新概念店提供內用服務，2022年業績目標成長5％至10％。

有別於傳統咖啡店，「Hey!Bae 一之鄉」菜單以沙拉為主題，提供低卡溫莎拉與搖滾沙拉等不同輕食，另並挑選多款「莊園級單品咖啡豆 」，透過智慧型滴濾咖啡機沖煮。此外，因應外帶、外送的需求，咖啡、輕食、伴手禮，都能透過線上點餐的功能下單外送。「Hey!Bae 一之鄉」概念店並導入了「寄多多預售系統」，以先寄後取的銷售模式，消費者只要掃QR碼加入LINE官方帳號，即可享有折扣優惠，還可分次領取，提升顧客的來店頻率，增加黏著度。