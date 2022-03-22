今年1月1日起，每月基本工資調整為2萬5250元，讓不少勞工受惠，但一名男網友透露，朋友在電子廠當作業員10幾年，但基本工資調漲後，他的底薪竟從2萬8000元降至2萬5250元，公司財務表示，「這是政府規定的，公司只是照著規定走」，讓他十分傻眼，網友看完也氣憤直呼，「違法了，變更勞動條件需勞資雙方同意」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文指出，他的朋友在一家電子廠當作業員10幾年，每月底薪2萬8000元，加上津貼和績效獎金，讓他就算不加班也能領到3萬5000元左右，但今年基本工資調漲後，他的底薪竟被調降至2萬5250元，比原本的底薪少了2750元。

友人詢問公司財務後，得到了「這是政府規定的，公司只是照著規定走」的答案，讓他十分傻眼，打算換工作卻又捨不得打拼10幾年累積下來的資歷和福利，因此感到苦惱。原PO聽完友人的遭遇也驚呼，「居然拿老員工的薪水來補調漲的薪資，太誇張」。

不少網友也直言，「這是變相鼓勵老員工離職嗎」、「做久了還被倒扣薪水，傻眼」、「違法了，變更勞動條件需勞資雙方同意」、「違法減薪，可以拿減薪前後月份的薪資單去檢舉」、「所以為何薪資在很多公司是秘密，因為老員工看到新進員工的薪水會吐血」。

《臺北市就業服務處》曾發文說明，根據《勞動基準法》第21條第1項規定，工資是由勞雇雙方討論議定，但不得低於基本工資，若雇主堅持減薪也必須取得勞工同意，並簽署「減薪同意書」才可以，若沒有「減薪同意書」就是違反勞基法規定。

若雇主未經勞工同意就減薪，勞工可以向各縣市勞動局申請勞資調解，並檢附相關事證如薪資條、減薪通知書等，一經證明，即可處雇主新台幣2萬元以上100萬元以下之罰鍰。